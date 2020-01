News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Maintenant que les fêtes de fin d'année sont passées, il est temps de se préparer à cette année 2020 et aux futurs hits qui s'annoncent sur Switch dans les mois à venir. Le premier d'entres eux est évidemment Animal Crossing: New Horizons.La nouvelle année venait à peine de débuter que Nintendo a dégainé avec une première publicité du jeu . Les festivités se sont poursuivies avec l'ouverture du site internet officiel du jeu Une belle occasion pour découvrir 5 nouvelles images du jeu. Et pas une de plus !Comme vous pouvez le constater, ces images mettent en avant l'environnement du jeu : cette île pseudo déserte qui va, peu à peu, se développer avec votre arrivée !Les saisons seront, comme dans les jeux précédents, également un élément central avec des activités dédiées à chaque moment précis de l'année.Enfin, la dernière image permet de rappeler que le multijoueur sera, une fois de plus, l'élément clé pour s'épanouir totalement puisque votre île pourra accueillir jusqu'à 8 joueurs simultanément en ligne !Tout cela nous augure d'une bien belle aventure dans Animal Crossing: New Horizons ! Les prochaines semaines devraient nous permettre d'en savoir davantage sur le jeu et notamment sur les activités emblématique de la saga. Thibou et son musée, le shopping dans la galerie marchande, Kéké tous les samedis en concert dans le bar du coin : tout cela va t-il faire son retour dans le jeu ? Nous mourrons d'impatience de le savoir !Animal Crossing: New Horizons sortira le 20 mars prochain sur Nintendo Switch.