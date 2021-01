News Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch)

Tous les personnages peuvent désormais courir un peu plus vite et grimper encore plus haut après avoir ramassé une super clochette, ce qui ajoute une petite touche de dynamisme supplémentaire à ce jeu de plateforme. Par ailleurs, vous pouvez maintenant utiliser les commandes par mouvement dans certains passages du jeu pour lesquels il était auparavant indispensable d'utiliser des commandes tactiles.

On a hâte d'être le 12 février et de pouvoir jouer à Super Mario 3D World. Vraiment hâte ! Même s'il s'agit d'un énième portage de jeu Wii U, plusieurs changements ont été apportés au titre, et Nintendo explique certains d'entre eux sur son site officiel.Nintendo indique :Ce sont donc deux modifications pour le prix d'une que Nintendo confirme dans sa fiche de présentation du jeu : d'une part, les personnages courent un peu plus vite et peuvent grimper un peu plus haut lorsqu'ils ont revêtu leur costume de Chat, d'autre part on peut maintenant s'appuyer sur la gyroscopie pour assurer certains gestes autrefois seulement possibles sur l'écran tactile de la Wii U.Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Nintendo a aussi mis en ligne de très nombreuses images du jeu qui permettent de découvrir, notamment, certains lieux du mode Bowser's Fury. Rappelons qu'actuellement, il est possible de recevoir un Steelbook collector du jeu pour toute précommande.Source : Nintendo.fr