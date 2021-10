Quelques infos autour de Danganronpa S: Ultimate Summer Camp

Les élèves de l'académie Hope's Peak sont prêts à recevoir leur diplôme, mais avant cela, le point culminant de ces trois années d'étude au sein de l'académie commence avec le camp de développement des talents, qui dure 50 jours. Voyons comment se déroule leur aventure dans le prologue de Danganronpa S : Ultimate Summer Camp.

Komaru Naegi arrive à l'académie Hope's Peak après avoir reçu une invitation du camp de développement des talents. Il s'avère que certains membres de la famille des participants, ainsi que des élèves de l'école primaire affiliée à l'Académie Hope's Peak participent également au camp. Compte tenu de la présence de jeunes enfants, les événements horribles comme ceux qui se sont produits dans la série principale Danganronpa ne se produiront pas ici, mais pour l'essentiel, l'histoire conserve les relations entre les personnages. Les personnages d'Ultra Despair Girls semblent s'être rencontrés alors que Komaru était en excursion à Towa City.

Une fois arrivé sur place, place au programme Neo World. Ce monde virtuel où se déroule ce camp d'été ressemble à la réalité mais en gardant un soleil numérique. Une fois que quelqu'un entre dans une capsule connectée à un ordinateur, il se retrouve sur les rives de l'été éternel de l'île de Jabberwock, une île centrale reliée à cinq autres îles par des ponts.

Les Monokubs robotiques de Danganronpa V3 sont de retour dans le jeu en tant qu' "aides de camp", et en utilisant leurs baguettes Monokubs, ils peuvent fabriquer tout ce dont le camp a besoin. Mais c'est sans compter sur Monokuma, qui en volant une baguette va transformer l'île de Jabberwock en un endroit dangereux peuplés de Monobests maraudeurs. Pour terminer le camp de développement et retourner dans le monde réel, les participants doivent combattre les Monobeasts, affiner leurs talents et obtenir leurs Fragments d'espoir respectifs.









L'histoire principale avance chaque fois que vous terminez le développement de 10 personnages. Il semble que les Monokubs qui soutiennent les étudiants et la baguette Monokub soient la clé de l'histoire...

L’école dispose d’une boutique avec trois machines MonoMono qui distribuent des cartes de de personnage ainsi que des cartes Hype et des cadeaux, qui améliorent les capacités de votre personnage et augmentent sa capacité maximale.Les cartes Hype sont utilisées dans tous les modes de jeu et entrent en vigueur au moment où elles sont tirées. On note neuf types de cartes Hype pour chaque personnage, un sacré quantité donc puisqu'il y a 60 personnages jouables.





Ces cartes Hype présentent une multitude d'illustrations tirées du vaste catalogue de produits dérivés de Danganronpa. Les fans pourront profiter ainsi des somptueux designs autrefois réservés aux produits dérivés, vous pourrez les consulter via l'écran de sélection du personnage.



La plupart des cartes Hype présentent des effets liés au combat, tels que " briser le plafond des attributs " ou " dégâts d'attaque +10 % ", et bien d'autres qui seront utiles dans le jeu de plateau et dans la Tour du désespoir.







En plus des cartes de personnages et des cartes Hype, les machines MonoMono offrent également des bonus uniques qui vous aideront dans le jeu de plateau. Parmi ces bonus, celui d'"Augmenter la taille de l'inventaire des cartes", de "réduire de 40% le coût de vos achats dans les magasins", et bien d'autres choses encore. Vous pouvez commencer une session avec un maximum de deux cadeaux. Les cadeaux sont consommés une fois utilisés, faites preuve de stratégie et de clairvoyance pour les utiliser le plus efficacement possible. Les cadeaux comprennent des objets de la gamme Danganronpa tels que le réplique de l'épée ou la bouche d'oreille du chien de l'enfer.





Les joueurs peuvent obtenir tous les contenus tels que les personnages, les cartes d'amélioration des personnages et les objets simplement en collectant et en dépensant des pièces dans le jeu. Par exemple, si un joueur veut une carte de personnage spécifique, il peut rassembler des Monocoins et les utiliser sur les Machines MonoMono pour avoir une chance de gagner cette carte. Les joueurs peuvent être assurés qu'ils ne recevront pas de duplicata des cartes de personnage et des cartes Hype des machines. Les joueurs ne peuvent pas échanger de l'argent du monde réel contre des Monocoins dans le jeu.





Si un joueur veut vraiment acquérir une carte de Nagito Komaeda en maillot de bain, mais qu'il n'a pas beaucoup de temps pour jouer, il peut se rendre sur le Nintendo eShop et acheter un DLC "1 carte". L'utilisation de ce DLC lui permet d'obtenir la carte Nagito rare sans devoir compter sur la chance.



Voici comment cela fonctionne : à la boutique de l'école, il y aura une option pour visiter le Nintendo eShop et acheter un DLC. Ce DLC permettra au joueur de sélectionner le prix qu'il souhaite dans n'importe quelle machine, supprimant ainsi l'élément de hasard.Les prix des DLC sont indiqués ci-dessous :

1 carte = 0,99$



3 cartes = 1,99$

5 cartes = 2,99$

3 cartes (achetées de cette manière une seule fois) = 0,99$.





Un titre copieux qui parlera essentiellement aux connaisseurs des précédents épisodes. Attention cependant, maîtrise d'un bon anglais obligatoire pour s'y retrouver.







La compilation sort le 3 décembre 2021 et pour nous faire patienter, Spike Chunsoft a livré quelques informations supplémentaires sur l'histoire et le gameplay de Danganronpa S : Ultimate Summer Camp, un titre notamment inclus dans l'édition physique du 10e anniversaire du pack de quatre jeux en un, Danganronpa Decadence. Les jeux pourront être achetés séparément via l'eShop.Rappelons brièvement que Danganronpa Décadence contiendra les trois principaux jeux de la série d’aventures de roman visuel (Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition et Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition), ainsi qu’un tout nouveau jeu: Danganronpa S: Ultimate Camp d’été. Dans ce jeu de type jeu de plateau, vous allez avancer sur différentes cases avec l'enclenchement de zones d'attaques. Vous pouvez également opter pour un jeu de combat qui se déroule dans la Tour du désespoir.Avec neuf types de cartes par personnage, et 60 personnages jouables, cela fait 540 cartes au total. Inutile d'espérer toutes les découvrir ce soir, voici cependant un aperçu de quelques unes.Source : PR via Nintendo Everything