News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Débutées le 1er avril, les festivités de la Fête des Œufs arrivent à leur terme ce dimanche 12 avril avec une journée festive où Albin sera présent devant votre Bureau des Résidents pour vous donner les derniers éléments de cette fête. Il est important de noter qu’à la suite de la dernière mise à jour d’Animal Crossing : New Horizons proposé par Nintendo, la fréquence d’apparition des Œufs est accrue ce jour afin que celles et ceux n’ayant pas encore pu tout accomplir puissent finir l’événement sans frustration.Tout d’abord, sachez qu'il faudra que vous ayez réalisé tous les objets de la collection pour commencer dans les meilleures conditions cette journée. Après un court dialogue avec Albin, celui-ci vous donnera dans un premier temps la recette pour l’Arche Fête des Œufs qui vous demandera 2 Œufs de chaque type pour être réalisée.Une fois cette dernière réalisée, Albin vous offrira le plan pour fabriquer un Ramponeau d’Albin. Ce dernier nécessite 4 Œufs de chaque type et nous vous conseillons d’en fabriquer directement deux exemplaires car vous en aurez besoin pour réaliser l’objet suivant.En effet, après avoir fabriqué l’Arche Fête des Œufs et le Ramponeau d’Albin, Albin pour offrira un dernier plan, celui de la Baguette Fête des Œufs. Pour la concevoir, vous aurez besoin du Ramponeau d’Albin supplémentaire que nous vous avons conseillé de réaliser précédemment ainsi que 3 fragments d’étoile. Cette baguette a la même fonction que celle que vous pouvez fabriquer grâce à Céleste : changer de tenue facilement où et quand vous voulez.Enfin, une fois toutes ses missions accomplies, donnez un exemplaire de chaque type d’œufs à Albin et il vous offrira un Panier Fête des Œufs. Une fois que vous avez récupéré ce dernier objet, vous pouvez considérer que vous avez terminé l’événement Fête des Œufs d’Animal Crossing : New Horizons.Sachez que si jamais il vous manque des exemplaires d’un type d’œufs, Albin pourra vous échanger 3 exemplaires d’un type contre 1 d’un autre. C’est notamment très pratique si comme moi vous avez énormément d’Œufs Boisés mais peu d’Œufs Aquatique.Pour rappel, on se donne très vite rendez-vous pour de nouvelles festivités dans Animal Crossing : New Horizons car Nintendo a d’ores et déjà annoncé que nous fêterons le Jour de la Terre qui aura lieu le 22 avril prochain.A lire aussi : notre test d'Animal Crossing new Horizons Switch D'ici là, ne manquez pas la lecture de notre Guide Animal Crossing: New Horizons ainsi que celui sur la Fête des Œufs , riche en conseils et en techniques pour tirer le meilleur de vos sessions d'un jeu qui finalement ne manque pas d'objectifs !Bonne Fête des Oeufs à tous !