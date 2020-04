News Qubic Games

QubicGames Direct | Switch Reveals for 2020 17/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Dex : un jeu d'action RPG en 2D dans un univers cyberpunk

Doorkickers

Good night, Knight

Real Boxing 2

Godfire: The rise of Promotheus

Réductions sur l'eShop pour deux titres déjà disponibles

Ce sont rien moins que 5 titres qui ont été révélés aujourd'hui par l'éditeur Qubic Games, un éditeur polonais fondé il y a une quinzaine d'années qui s'est spécialisé dans les sorties sur Nintendo Switch depuis 2017. Voici les noms de ces cinq jeux : Dex, Door Kickers, Godfire: Rise of Prometheus, Good Night, Knight et Real Boxing 2.On est sympa, on commence par la bande-annonce de révélation de ces cinq jeux :Dex nous propose de découvrir le monde cyberpunk de Dystopia, dans lequel on va explorer, se battre, discuter et pirater dans la joie et l'allégresse.Au cours de l'aventure, vous pourrez comme dans tout bon RPG gagner en compétences : votre équipement, vos aptitudes, s'en trouveront ainsi améliorées. Avec de nombreux dialogues, soyez rassuré : le jeu est entièrement doublé en anglais ce qui en rendra l'aventure plus vivante.Dex est un jeu développé par Dreadlocks Ltd.On précise que ce jeu, initialement prévu sur Wii U, avait disparu des écrans radar, pour finalement réapparaître aujourd'hui en vue d'une sortie sur Nintendo Switch.Doorkickers est le portage d'un jeu de stratégie en temps réel sorti en 2014. Le jeu consiste à tracer sa route en vue de dessus pour franchir les obstacles qui se dresseront sur votre chemin.Avec plus d'une centaine de missions réparties dans 6 campagnes, vous aurez fort à faire pour mener votre équipe à bon port.Doorkickers est un jeu développé par KillHouse Games, qui surfe sur la belle renommée de sa série Doorkickers depuis près d'une dizaine d'années déjà. Signalons qu'un Doorkickers 2 est en approche, et qu'il y a déjà sur l'eShop un jeu de la franchise disponible depuis plusieurs mois : Doorkickers Action Squad.Good night, Knight est un RPG en pixel art qui fleure bon l'ère 16 bits ! Ses donjons sont générés aléatoirement, ce qui vous garantit une aventure différente à chaque partie.Good night, Knight est un jeu développé par No Gravity Games.On change radicalement de ton et d'ambiance avec l'annonce de Real Boxing 2, un jeu de boxe basé sur de la motion capture faite avec de vrais boxeurs, histoire d'être bien dans nos gants !Real Boxing 2 est un jeu développé par Vivid Games S.A.Godfire: The rise of Promotheus est un hack'n slash à la 3e personne qui propose moult combats, promet des batailles de boss épiques, dans un environnement que vous serez libre d'explorer pour développer ce sombre scénario ou, une fois encore, il est question de traitrise des dieux.Godfire: The rise of Promotheus est également développé par Vivid Games S.A.Tharsis et Hyperparasite, déjà disponibles sur l'eShop, bénéficient d'une remise spéciale jusqu'à la fin du week-end. Notons que 20% des revenus de ces deux jeux seront reversés à l'opération Gamescod, qui vise à financer les achats de services médicaux confrontés à la pandémie de Coronavirus.Bel effort de la part de Qubic Games avec ces 5 projets, prévus pour le courant de l'année 2020. Certains vous intéressent-ils ?