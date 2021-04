News Sea of Solitude: The Director's Cut (Switch)

Quantic Dream a été longtemps indissociable des plateformes Sony Playstation. Mais depuis 2018, le studio de développement a commencé à s'autoéditer et à travailler avec d'autres développeurs. Un parcours qui rappelle quelque peu celui de PlatinumGames. Cependant, si PlatinumGames a commencé à porté certains de ses jeux sur PS4 et PC (en étant contraint cependant avec la gestion des droits), il ne faut pas s'attendre à voir débarquer les titres bien connus de Quantice Dream comme Heavy Rain ou Become Human sur Nintendo Switch. Le studio s'en explique auprès de Nintendo Everything.





Nous avons bénéficié d'un excellent partenariat avec Sony entre 2006 et 2018, explique Guillaume de Fondaumière, responsable de l'édition. Le développement pour une plateforme spécifique nous a permis de concentrer notre attention sur le développement de notre grammaire narrative interactive et de toutes les techniques, outils et technologies nécessaires pour entrelacer au mieux de manière transparente la narration, le gameplay et la cinématographie. À un moment donné au cours du développement de Detroit : Become Human, nous avons senti que le temps était venu pour notre studio d'explorer de nouvelles frontières, afin de toucher un public encore plus large. Après plus de deux décennies de collaboration avec des éditeurs partenaires, nous avons également ressenti le besoin d'établir notre propre structure d'édition et de financer et commercialiser nos futurs titres, de manière indépendante. Enfin, nous avons décidé d'ouvrir largement notre capital à nos employés, qui détiennent désormais 10% de Quantic Dream. Tout cela combiné nous a vraiment donné un coup de fouet. Nous sommes prêts à explorer de nouveaux territoires et à relever les défis qui nous attendent, ensemble, avec une énergie et un enthousiasme renouvelés.

Premier essai sur Nintendo Switch : une version exclusive Sea of Solitude : The Director's Cut.

Sea of Solitude est l'oeuvre du studio Jo-Mei, édité en tant qu’EA Originals, le label “indé” du géant de l’édition Electronic Arts. Quantic Dream a apporté son coup de main pour retouchée le jeu dans une version Director's Cut à destination exclusive de la Nintendo Switch. Ce n'est donc pas une création de Quantic Dream mais leurs premiers pas dans l'univers Nintendo.









Sea of Solitude: Director's Cut a corrigé de nombreux passages un peu pénible de l'originale, a apporté le support gyroscopique, un doublage en français de qualité. En revanche, pas de gestion tactile et quelques effets de ralentissement suivant certaines scènes et une profondeur d'affichage revue à la baisse par rapport aux éditions PS4 et Xbox. Cette version Switch est disponible sur l'eShop depuis le 4 mars 2021 au tarif de 19,99 € et bénéficie d'une démo. Allez donc jeter un coup d'oeil à ce titre !





Nous sommes vraiment ravis de sortir notre tout premier titre sur une plateforme Nintendo ! En tant que joueurs nous-mêmes, beaucoup d'entre nous ont aimé jouer sur les consoles Nintendo à travers les décennies et lorsque nous avons finalement eu l'opportunité de travailler sur Switch, nous l'avons embrassée immédiatement. Nintendo et Quantic Dream avaient déjà été en pourparlers par le passé. Nous avons donc pu reprendre contact et commencer à travailler ensemble rapidement. Le processus s'est déroulé en douceur, non seulement pour recevoir les kits permettant à Jo-Mei de commencer à travailler sur Switch, mais aussi pour que Quantic Dream devienne un éditeur Nintendo certifié.

La Switch est l'une des consoles les plus vendues ces dernières années et naturellement nous la soutiendrons, en commençant par Sea of Solitude : The Director's Cut.

En revanche, il n'y a aucun projet de porter Detroit : Become Human, Beyond : Two Souls et Heavy Rain sur Switch même si l'éditeur vient de porter ces titres sur PC.