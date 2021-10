Quake sur Switch supporte désormais les contrôles à la souris et au clavier

Si vous avez joué à Quake sur PC il y a bien longtemps, vous avez obligatoirement découvert ce titre via votre souris et votre clavier. Pas toujours simple de retrouver ses repères quand on y joue des années plus tard sur console, manette en main. Les développeurs en sont peut-être conscients et proposent désormais une nouvelle mise à jour qui permet de rejouer à ce titre sur votre console Switch, avec un clavier ou une souris.

Comment procéder ? Évidemment, pour pouvoir jouer dans ces conditions, il faut placer votre Switch sur sa station d'accueil et utiliser les ports USB présents (2 extérieurs et 1 intérieur, même si la nouvelle station de la Switch OLED a perdu un port USB). Voilà ce que cela donne, via une photo partagée par IDtech.



Si vous n'avez pas encore cédé à ce portage, il est de grande qualité.