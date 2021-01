Bonne Année 2021 à tous !

On vous souhaite une année pleine de douceur !

C'est avec un grand soulagement que 2020 se termine et qu'une nouvelle année commence : toute l'équipe de Puissance Nintendo vous souhaite une très bonne année 2021. On espère qu'elle vous apportera santé, bonheur, et une capacité financière qui vous permettra d'assouvir votre chère passion pour le jeu vidéo en général et pour Nintendo en particulier !On ne regardera pas derrière notre épaule pour se rappeler de ce que l'on laisse derrière nous après une année 2020 éprouvante, sauvée par Animal Crossing: New Horizons comme nous avons pu le confirmer lors de notre grande rétrospective de l'actualité Nintendo de 2020 . Et c'est donc plein d'espoir qu'on aborde les premières heures de 2021, avec la perspective d'une sortie de crise sanitaire qui nous permettra, dans le vrai monde, de focaliser nos efforts sur la crise économique qui en a découlé.On a une pensée pour tous ceux, parmi nos lecteurs, qui sont touchés d'une façon ou d'une autre par les conséquences de cette incroyable pandémie qui, en l'espace de 14 mois, a mis à mal notre modèle de civilisation. Ce n'est pas le pitch d'un nouveau jeu vidéo, mais bien la vraie vie telle qu'on l'a vécue en 2020.2021 est donc une année pleine d'espoir, mais les choses ne se feront pas toutes seules : c'est à chacun d'entre nous d'agir pour que l'on puisse rapidement tourner cette page Covid-19, et faire en sorte qu'on puisse éviter une prochaine pandémie... ou mieux se préparer à l'affronter. Mais le fait qu'on ait réussi à vous proposer, chaque jour de 2020, de suivre avec nous l'actualité Nintendo, prouve que le monde a continué de tourner, malgré tout ce que l'on a pu lire, voir et entendre tout au long de l'année.Nous vous souhaitons une année 2021 pleine de douceur, pleine de joie. A PN, nous restons bien entendu focalisés sur notre envie de vous transmettre notre passion pour Nintendo, à vous retranscrire dans nos actualités ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui est annoncé, ce qui va l'être. On va guetter toutes les annonces, tous les frémissements d'annonces, de la part de Nintendo. On va jouer, beaucoup, et aussi faire en sorte que PN puisse commencer cette nouvelle décennie dans les meilleures conditions !Très belle et heureuse année 2021 à tous, et à très vite sur PN pour suivre comme chaque jour depuis 1997 toute l'actualité Nintendo, une marque qu'on aime toujours autant et qui, en 2021, nous promet de belles surprises !