Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur : précommandes ouvertes sur Switch 2
Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur est disponible en précommande sur l'eShop de la Switch 2 et de la Switch, pour une sortie le 9 décembre. Une énigme par jour pendant plus d'un an, ça vous tente ?News
- Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur se précommande sur l'eShop de la Nintendo Switch 2 et de la Nintendo Switch, pour une sortie le 9 décembre.
- Les précommandes donnent accès à une bande-son numérique de 11 morceaux issus de la série.
- Une nouvelle énigme quotidienne sera ajoutée chaque jour pendant plus d'un an après la sortie.
Chaque énigme a une solution, et celle-ci se trouve désormais sur l'eShop ! Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur est disponible en précommande sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch, pour une sortie fixée au 9 décembre.
Chaque énigme a une solution !— Nintendo France (@NintendoFrance) November 20, 2026
Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur fait son arrivée le 9 décembre sur #NintendoSwitch2 et #NintendoSwitch.
Disponible en précommande : https://t.co/dkzjkzTWtp https://t.co/ygV3lndTbz
Direction Steam BisonL'aventure se déroule un an après Professeur Layton et le Destin perdu. Cette fois, c'est une lettre de Luke qui mène le professeur en Amérique, à Steam Bison, une ville réputée pour ses inventions où la machine à vapeur a provoqué un bond technologique spectaculaire.
Mais l'ambiance n'est pas vraiment au beau fixe : un pistolero fantôme y a enlevé une riche héritière, et un gang de zombies sème la terreur. Il n'en fallait pas plus pour reformer le duo !
Une énigme par jour pendant plus d'un anCôté énigmes, LEVEL-5 promet l'épisode le plus généreux de la série, sans avancer de chiffre précis. Certaines d'entre elles permettront même de développer les infrastructures de Steam Bison. Et pour prolonger le plaisir, une nouvelle énigme quotidienne sera ajoutée chaque jour pendant plus d'un an après la sortie. On pourra aussi les résoudre seul ou à plusieurs sur grand écran, idéal pour les soirées en famille !
Trois mini-jeux sont également de la partie : un café où il faut recréer les boissons des clients à partir de bribes de leurs conversations, un atelier pour transformer des objets ordinaires en trésors, et un canard robot à guider à travers des obstacles. Petit bonus appréciable, on pourra choisir des langues différentes pour le texte et les voix.
Enfin, les précommandes donnent droit à une sélection de 11 musiques de la série, accessibles dans le menu des contenus secrets du jeu. Le jeu est affiché à 64,99 €.
Allez-vous retrouver le professeur Layton et Luke dès le 9 décembre ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
[Pre-Orders Now Available on All Platforms!]— Layton Series (@LaytonSeries) November 19, 2026
Digital pre-orders for Professor Layton and the New World of Steam are now open on Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch!
With pre-orders now available on all platforms (Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation®5 and Steam®), choose your preferred platform and get ready for a brand-new adventure!
#Layton #ProfessorLayton
Sources : Nintendo France, LEVEL-5, via Gematsu
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.