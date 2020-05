News Nintendo eShop

Cloudbase Prime : 364Mo

Deadly Premonition 2: A blessing In Disguise : 4.9 Go

Feathery Ears : 597Mo

Gerritory : 322Mo

Highrise Heroes: Word Challenge : 129Mo

Huntdown : 684Mo

Infinite: Beyond the Mind : 105Mo

Island Saver : 1.1Go

Jay and Silent Bob: Mall Brawl : 140Mo

Jet Lancer : 275Mo

Kakuro Magic : 146Mo

Lonely Mountains: Downhill : 541Mo

Monochrome World : 178Mo

Oddworld: Munch’s Oddysee : 768Mo

Pong Quest : 283Mo

Skelly Selest & Straimium Immortaly Double Pack : 223Mo

Slayin 2 : 133Mo

Spirit of the North : 2.0Go

Stone : 5.0Go

Super Mega Baseball 3 : 5.1Go

Synaptic Drive : 946Mo

Tennis Club Story : 199Mo

The Bullet: Time of Revenge : 212Mo

The Wonderful 101: Remastered : 7.6Go

Void Bastards : 1.6Go

Xenoblade Chronicles Definitive Edition : 14 Go

51 Worldwode Games : 2.1 Go

Burnout Paradise Remastered : 3.9 Go

Les prochaines semaines s'annoncent pour l'instant plutôt calmes et comme on connaît déjà la taille de certaines des grosses sorties à venir, cette nouvelle fournée pourra paraître un peu fade.On notera cependant que The Wonderful 101 Remastered vous demandera 7.6 Go d'espace libre, tandis que Deadly Premonition 2: A blessing In Disguise occupera lui 4.9 Go sur votre support de stockage. On vous laisse consulter la liste complète :On en profite également pour vous rappeler la tailles d'autres titres à venir qui n'ont pas été ajoutés cette semaine, mais qui pourraient bien vous intéresser :