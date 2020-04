En cette période difficile, le dématérialisé reste la solution idéale pour s'occuper. Avec la dernière mise à jour du Nintendo eShop, nous découvrons la taille de certains jeux sortis cette semaine et d'autres à venir.On notera notamment les 3.1 Go de Streets of Rage 4 ou encore les 3.9 Go de Burnout Paradise, dont la date du 19 juin a finalement été retirée du Nintendo eShop. Pour les fans de Picross, le quatrième épisode ne prendra que 168 Mo, vous devriez pouvoir lui trouver une petite place sur la mémoire de la console :A Fold Apart – 1.2 GoActive Neurons: Puzzle Game – 147 MoBlind Men – 182 MoBreakfast Bar Tycoon + Expansion Pack – 148 MoBurnout Paradise Remastered – 3.9 GoCar Trader Simulator – 471 MoDamaged In Transit – 312 MoDebtor – 53.0 MoDungeon of the Endless – 1.2 GoFinding Teddy 2: Definitive Edition – 416 MoFledgling Heroes – 300 MoFreakout: Calamity TV Show – 1.0 GoGuard Duty – 1.5 GoHang the Kings – 158 MoHyper Jam – 3.0 GoJet Lancer – 275 MoKawaii Deathu Desu – 419 MoLater Daters – 338 MoLegends of A Moerland: The Forgotten Crown – 132 MoLost Artifacts: Golden Island – 537 MoMotoGP 20 – 9.6 GoOMG Police: Car Chase TV Simulator – 186 MoPath of Giants – 341 MoPicross S4 – 168 MoPixel Art Bundle – 744 MoPurrs In Heaven – 289 MoRover Wars – 307 MoSEGA Ages G-LOC Air Battle – 213 MoShadows – 222 MoSmileBasic 4 – 181 MoStreets of Rage 4 – 3.1 GoSuper Pixel Racers – 645 MoTaniNani – 137 MoTheme Park Simulator – 1.7 GoTT Isle of Man Ridge on the Edge 2 – 11.2 GoYumeutsutsu Re:After – 1.9 GoYumeutsutsu Re:Master – 5.0 GoZHED – 66.0 Mo