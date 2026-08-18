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Polaroid s'associe à Pokémon pour une collection d'appareils riches en couleurs

Cet automne, Polaroid sortira 3 appareils aux couleurs des Pokémon, pour le plus grand bonheur des fans !

News
L'année 2026 sera la plus riche en produits dérivés Pokémon ! Après les baskets Adidas, ce sont les appareils photo Polaroid qui s'habillent aux couleurs des Pokémon !

La collaboration a été présentée aujourd'hui et ce sont 3 appareils mais aussi de nombreux accessoires et papiers photo qui seront au programme à la sortie de tout cela cet automne !
Commençons directement par les 3 appareils photos : deux Polaroid Go Gen 3, aux couleurs de Pikachu et Nymphali et un Polaroid Now Gen 3, plus sobrement aux couleurs de la Poké Ball. Voilà ce qui vous attend ! Les premiers sont vendus au prix de 99,99 euros tandis que le 3e est vendu au prix de 139,99 euros.



Mais ce n'est pas tout ! Des accessoires dont une sacoche de transport et une sangle sont aussi prévus, aux côté de plusieurs papiers photos imprégnés de motifs de Pokémon.




Les précommandes ouvriront le 25 août pour une sortie mondiale le 5 octobre ! Et vous, quel appareil allez-vous choisir ?
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