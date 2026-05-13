Pokémon Vents & Vagues : un sublime thème principal avec le NHK Symphony Orchestra

Pokémon Winds and Pokémon Waves | Main Theme Recording - Behind the Scenes ????

Découvrez les coulisses de l’enregistrement du thème principal de #PokemonVentsVagues. ????????



Ce morceau interprété par l’Orchestre symphonique de la NHK annonce le début d’une toute nouvelle aventure. ???? pic.twitter.com/LNKAwB9fyl