Pokémon Vents & Vagues : un sublime thème principal avec le NHK Symphony Orchestra
The Pokémon Company dévoile les coulisses de l'enregistrement orchestral du thème de la 10e génération, une vidéo aussi belle qu'elle est prometteuse pour la suite.News
- Une vidéo "dans les coulisses" montre l'enregistrement du thème principal de Pokémon Vents & Vagues par le NHK Symphony Orchestra
- Cette collaboration célèbre à la fois le 100e anniversaire de l'orchestre et le 30e anniversaire de Pokémon
- Le NHK SO partira en tournée de concerts au Japon en août 2026 (Tokyo, Kyoto, Osaka, Fukuoka)
- Pokémon Vents & Pokémon Vagues restent attendus en 2027 sur Nintendo Switch 2
On attendait encore patiemment des nouvelles de Pokémon Vents & Pokémon Vagues, et c'est finalement par la musique que The Pokémon Company choisit de reprendre contact avec nous. Une belle façon de faire.
Une vidéo qui donne envie d'y êtreLa chaîne YouTube officielle Pokémon vient de mettre en ligne une vidéo "behind the scenes" consacrée à l'enregistrement du thème principal de Pokémon Vents et Pokémon Vagues. On y découvre les musiciens du NHK Symphony Orchestra en pleine session d'enregistrement studio, et le résultat est franchement saisissant.
Le thème alterne entre passages apaisés et envolées épiques, fidèles à l'esprit d'îles balayées par le vent et d'un océan toujours en mouvement. The Pokémon Company le présente comme une composition qui "annonce le début d'une toute nouvelle aventure".
Allez, on découvre cette belle séquence en vidéo :
Un double anniversaire en grande pompeCette collaboration n'est pas anodine. 2026 marque à la fois le 30e anniversaire de la franchise Pokémon et le 100e anniversaire du NHK Symphony Orchestra, l'orchestre le plus prestigieux du Japon, fondé en 1926 à Tokyo. Les deux institutions s'associent pour l'occasion dans un projet qui dépasse la simple vidéo : une tournée de concerts baptisée "NHK Symphony Orchestra × Pokémon Classic Concert Tour" est prévue du 21 au 24 août 2026 dans quatre villes japonaises (Tokyo, Kyoto, Osaka et Fukuoka), sous la direction de Kanade Yokoyama.
Le programme mêlera des œuvres classiques inspirées des types des starters historiques de la saga et des arrangements orchestraux de musiques Pokémon, pour environ deux heures de concert. Les préventes pour les membres du NHK SO s'ouvrent le 14 mai, et la vente générale démarre le 7 juin. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas faire le déplacement au Japon, la vidéo behind the scenes sera en tout cas de la belle consolation.
À lire aussi : Pokémon Vents & Vagues : la 10e génération annoncée sur Switch 2 pour 2027
La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que si le thème principal est déjà à ce niveau, on a envie d'y croire pour le reste. Pokémon Vents & Pokémon Vagues restent attendus sur Nintendo Switch 2 en 2027, et on espère en savoir davantage sur le jeu lui-même dans les mois à venir.
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Source : YouTube
Découvrez les coulisses de l’enregistrement du thème principal de #PokemonVentsVagues. ????????— Pokémon France (@PokemonFR) May 13, 2026
Ce morceau interprété par l’Orchestre symphonique de la NHK annonce le début d’une toute nouvelle aventure. ???? pic.twitter.com/LNKAwB9fyl
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