Pokémon Vents et Vagues, des jeux « très importants » pour la Switch 2
Pour Furukawa, la 10e génération tombe pile pour la troisième année de la Switch 2. Et Nintendo fera tout pour en maximiser les ventes, sans surprise !News
- Nintendo juge Pokémon Vents et Vagues très importants pour l'entrée de la Switch 2 dans sa troisième année
- Furukawa rappelle le rôle de Pokémon dans la croissance du parc de consoles, Pokopia en tête cette année
- Les deux jeux sortiront en 2027, comme le film Pokémon: Wild Card
Vous vous en doutiez ? Nintendo attend beaucoup de Pokémon Vents et Vagues. Interrogé par un investisseur sur l'impact de la licence sur la Switch 2, Shuntaro Furukawa a qualifié les deux jeux de titres "très importants", alors que la console entrera dans sa troisième année. Il a ajouté que Nintendo ferait de son mieux pour en maximiser les ventes.
Pokémon, moteur historique des consoles NintendoFurukawa a pris soin de rappeler que le développement de la licence relève de The Pokémon Company, une société dont Nintendo est actionnaire, et qu'il ne pouvait donc pas entrer dans les détails. Il a tout de même souligné que les jeux Pokémon avaient joué un rôle majeur dans la croissance du parc de chaque console de Big N, et que Pokémon Pokopia, sorti en mars, a été un moteur important des ventes de Switch 2.
Une 10e génération taillée pour la Switch 2Annoncés lors du Pokémon Presents du 27 février, Pokémon Vents et Vagues sont développés par Game Freak et sortiront simultanément dans le monde entier en 2027, en exclusivité sur Switch 2. Au programme, un monde ouvert fait d'îles balayées par le vent et d'un vaste océan, porté par un thème principal enregistré avec le NHK Symphony Orchestra. Cette exclusivité est un argument de poids pour les familles qui sont restées sur Switch 1 pour le moment, et Nintendo le sait très bien.
Wild Card complète le tableau en 2027Le même investisseur évoquait aussi le projet de film Pokémon: Wild Card, le film d'animation dévoilé aux Worlds, qui suivra un joueur du jeu de cartes et son Mimiqui. Prévu lui aussi pour l'année prochaine, il marquera le retour de la licence au cinéma, sept ans après le dernier long métrage. Bref, 2027 s'annonce comme une très grosse année Pokémon, et la Switch 2 compte bien en profiter à plein.
Pokémon Vents et Vagues vous décideront-ils à passer sur Switch 2, si ce n'est pas déjà fait ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Nintendo, Nintendo Everything, The Pokémon Company
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