Pokémon HOME se met à jour en octobre : compatibilité avec Pokémon Rouge Feu & Vert Feuille et fin de la Banque Pokémon

Lors de la sortie de la réédition de Pokémon Rouge Feu et Pokémon Vert Feuille en février dernier, Nintendo avait promis la compatibilité future avec le service Pokémon HOME. Il aura fallu faire preuve de patience mais nous avons désormais une date sur l'activation de la connexion entre les deux jeux et le service en ligne.Ce sera début octobre ! Une mise à jour du service Pokémon HOME apportera plusieurs nouveautés dont la connectivité avec les deux jeux.Comme annoncé dès le départ, tout transfert depuis les deux jeux sera un aller sans retour. En revanche un cadeau attend tout ceux qui complèteront le Pokédex dans l'un des jeux : un Célébi sera offert sur Pokémon HOME. A noter qu'il ne sera pas nécessaire de transférer les Pokémon des deux jeux pour débloquer cela. Il suffira d'avoir une sauvegarde du jeu sur sa console Nintendo Switch où est installé l'application Pokémon HOME.Ce n'est pas tout ! Le service Pokémon HOME permettra aussi de stocker plus de Pokémon : le nombre maximal passera de 6 000 à 9 000 Pokémon.Autre nouveauté à venir : la possibilité de transférer les Pokémon capturés avec une Safari Ball dans Pokémon GO. Ils apparaitront alors dans une Strange Ball dans le service Pokémon HOME.Toutes ces bonnes nouvelles arrivent hélas avec une mauvaise nouvelle : le service Banque Pokémon, présent sur Nintendo 3DS et qui permettait de faire le lien entre les jeux Pokémon 3DS (et donc DS et GBA) et Pokémon HOME fermera définitivement ses portes le 26 février 2027 : il ne sera dès lors plus possible d'envoyer ses Pokémon stockés sur la Banque Pokémon vers le service Pokémon HOME.Il vous reste donc encore quelques mois pour compléter vos jeux historiques Pokémon et les transférer jusqu'au service Pokémon HOME !Pour rappel, Pokémon HOME est disponible sur mobiles et Nintendo Switch. Un abonnement permet de profiter de toutes les fonctionnalités de transfert et d'échange en ligne.