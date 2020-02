News Pokémon HOME (mobile)

Images Pokémon HOME 12/02/2020







Combien coûte Pokémon Home ?

Une nouvelle application Pokémon est disponible, à la fois sur smartphone et sur Nintendo Switch : Pokémon HOME. Cette application vous permet de gérer votre collection de Pokémon de plusieurs jeux, en stockant dans le Cloud votre collection afin de procéder à des échanges avec d'autres joueurs.Vous avez un smartphone et aviez besoin d'un utilitaire pour gérer tous vos Pokémon de Pokémon Epée et Bouclier, Pokémon Let's Go Pikachu/Evoli et Pokémon GO ? Ne rêvez plus : cette application officielle existe et s'appelle Pokémon HOME. Elle est maintenant disponible sur iOS et sur Android.Pokémon HOME va vous permettre de compléter votre Pokédex grâce à la fonction d'échange disponible dans l'application :- Echange de Pokémon avec d'autres joueurs- Boîte Miracle- GTS (Global Trade System)Si l'application est compatible avec Pokémon Epée/Bouclier et Pokémon Let's Go Pikachu/Evoli, la compatibilité avec Pokémon GO arrivera dans quelque temps.Les fonctionnalités disponibles sur smartphone sont les suivantes :- Gérez vos Pokémon : déposez les Pokémon de vos jeux de la série principale. Si vous avez en plus la version Switch du service, The Pokémon Company indique que vous pourrez même transférer certains Pokémon vers Pokémon Epée ou Bouclier.- Complétez le Pokédex national : complétez votre collection de Pokémon et consultez tous les talents de vos Pokémon et leurs capacités- Recevez des cadeaux mystère : récupérez des cadeaux mystère depuis votre smartphonePokémon HOME est un service accessible gratuitement qui offre néanmoins des fonctionnalités premium en échange d'un abonnement. Sur iOS et Androis, l'abonnement mensuel est à 3.49 €, l'abonnement trimestriel à 5.49 € et l'abonnement annuel à 17.99 €.Comme nous l'évoquions déjà dans cette actualité sur le service , Pokémon HOME est aussi disponible sur Switch, avec sa propre tarification : 2.99 euros pour 30 jours, 4.99€ pour 90 jours et 15.99€ pour 365 jours.L'abonnement premium sera nécessaire pour transférer ses Pokémon de la Banque Pokémon, le service disponible jusqu'à lors.A lire aussi : Pokémon HOME annoncé pour février 2020 Si vous souhaitez accéder à la page de l'application sur l'AppStore, cliquez ici . Pour la version Android, cliquez là N'hésitez pas à nous confier en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle application !