News Pokémon GO (mobile)

Nous apprécions votre lettre et tous vos commentaires. Nous vous entendons. Nous sommes touchés par votre réponse. Tous les jeux ne disposent pas d'une base de joueurs aussi passionnée et internationale que celle que nous avons la chance d'avoir.



Comme tout le monde sur la planète, notre équipe a travaillé très dur pour s'adapter à l'environnement sanitaire mondial. Les récentes modifications apportées au bonus d'exploration aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande visent à rétablir certains des éléments fondamentaux que les joueurs appréciaient avant 2020, et à récompenser à nouveau les joueurs qui bougent et explorent. Encourager les gens à explorer, faire de l'exercice et jouer ensemble en toute sécurité reste la mission de Niantic.



La santé et le bien-être des joueurs sont notre priorité absolue, c'est pourquoi nous avons mis en place les nouveaux bonus d'exploration dans certaines zones géographiques où il est considéré comme sûr d'être à l'extérieur. Des recherches ont montré que se promener à l'extérieur est sans danger et confère plusieurs avantages pour la santé. En outre, encourager l'exploration en plein air est conforme à la mission de Niantic. Cela dit, nous continuerons à surveiller les conseils de santé et de sécurité liés aux activités en plein air et nous apporterons des changements futurs si nécessaire.



Nous avons entendu vos commentaires sur un changement en particulier - celui de la distance d'interaction entre les PokéStops et les gymnases. Nous avons ramené la distance d'interaction de 80 mètres à la distance initiale de 40 mètres aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande parce que nous voulons que les gens se connectent à des endroits réels dans le monde réel et qu'ils visitent des endroits qui valent la peine d'être explorés.



Cependant, nous avons entendu vos commentaires haut et fort et, pour répondre aux préoccupations que vous avez soulevées, nous prenons les mesures suivantes : Nous sommes en train de constituer une équipe interne plurisciplinaire chargée d'élaborer des propositions visant à préserver notre mission, à savoir inciter les gens à explorer le monde ensemble, tout en répondant aux préoccupations spécifiques qui ont été soulevées concernant la distance d'interaction. Nous partagerons les conclusions de ce groupe de travail d'ici le prochain changement de saison des jeux (1er septembre). Dans le cadre de ce processus, nous contacterons également les leaders de la communauté dans les prochains jours pour qu'ils nous rejoignent dans ce dialogue.



Notre objectif est de créer des expériences amusantes et attrayantes qui restent fidèles à notre mission, et nous vous remercions de nous mettre au défi par des commentaires réfléchis et constructifs.



-L'équipe Niantic

Cette semaine, Niantic a décidé de mettre fin à certains de ces assouplissements, notamment ce fameux rayon d'action pour faire tourner un PokéStop ou interagir avec un point d'intérêt. Alors que les contraintes sanitaires s'allègent un peu partout, le moment semblait venu pour Niantic de mettre un terme à ces mesures.Mais cela n'a pas été du goût de nombreux joueurs, certains appelant au boycott du jeu, dans l'espoir de voir Niantic revenir sur sa décision très vite. Cela ne sera pas le cas, car si Niantic a entendu les plaintes des joueurs, il a décidé de prendre le temps de la réflexion en mettant sur pied une équipe, une "task-force", pour voir comment mieux accompagner les joueurs dans ces divers changements.Des joueurs ont en effet pris le temps d'argumenter leur contestation auprès de l'éditeur du jeu, à l'instar de Leek Duck sur Twitter par exemple, qui avec le hashtag #HearUsNiantic a pu faire connaître son argumentaire : sécurité, accessibilité et respect sont les trois raisons principales avancées pour justifier la poursuite d'un rayon d'action élargi dans le jeu.Mais pour Niantic, le retour à une situation plus normale ne doit pas être vu comme un frein au jeu, mais au contraire un moyen de revenir à ce qui faisait le coeur du jeu à son lancement. L'éditeur a expliqué sa position dans une réponse adressée à sa communauté (en anglais) . Nous avons traduit cette réponse pour vous :Certains internautes n'entendent pas rester passif jusqu'au 1e septembre, et proposent de boycotter le jeu. Une situation qui ne concerne pas l'Europe dans la mesure où les conditions sanitaires sont toujours délicates avec la propagation du variant Delta qui incitent à la plus grande prudence.Il est toutefois intéressant de constater que Niantic, très rapidement, a saisi la question et mis en place cette équipe de réflexion qui mobilisera aussi bien des ressources internes que des joueurs de la communauté, pour mieux appréhender de futurs changements dans le jeu à la rentrée, si toutefois d'autres changements devaient être proposés.A l'approche de son 5e anniversaire, on se souvient du lancement du jeu comme si c'était hier, en juillet 2016, on avait rappelé que le jeu avait franchi le cap absolument fou des 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires , le jeu étant notamment un carton absolu aux Etats-Unis où il réalise environ 40% de son revenu. En 2021, le jeu continue sur sa belle lancée, on écrivait dans notre Eco de la semaine du 12 juillet dernier que le jeu avait réalisé "1,3 [milliards de dollars de recettes] en 2020 et 641,6 millions depuis le début de l’année [2021]".Joueurs, si vous le pouvez en toute sécurité, n'hésitez pas à arpenter les rues autour de chez vous à la recherche de PokéStops et de nouveaux Pokémon à capturer, c'est en effet rappelons-le la mission de base du jeu qu'il ne faudrait pas, sous couvert d'arguments sanitaires difficiles à contredire, remettre en cause de manière définitive un peu trop vite. Jouez-vous encore à Pokémon GO ? Faites-vous partie de ces joueurs qui dépensent quelques euros dans le jeu ici où là ? Après 5 milliards de dollars de recettes, dites-vous que vous n'êtes pas seul dans cette situation !Sources : DualShockers.com