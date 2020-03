News Pokémon GO (mobile)

Report de la journée communautaire Abra

Des changements effectifs dès maintenant dans Pokémon GO

Prenez soin de vous !

Alors que nous mettons en place ces changements sur la base de la situation sanitaire globale, nous invitons également les joueurs à prendre des décisions sur où aller et quoi faire qui sont dans le plus grand intérêt de leur santé et celle de leur communauté.

Sur son blog, l'éditeur Niantic a publié un message dans lequel la société explique quels changements ont été apportés au jeu dès à présent : cela va permettre aux joueurs de continuer à jouer à Pokémon GO en dépit de l'épidémie de Coronavirus.Des décisions de plus en plus contraignantes sont instaurées partout dans le monde, vous lirez des précisions à ce sujet sur des médias beaucoup plus sérieux que Puissance Nintendo. Mais il nous semblait intéressant de partager les efforts déployés par Niantic pour s'adapter à la situation actuelle, en proposant plusieurs changements dans le jeu pour permettre aux joueurs de continuer à jouer... sans avoir à marcher des kilomètres en extérieur.Première information, Niantic a décidé de reporter la Journée Communautaire qui était prévue en mars : la Journée Communautaire Abra est en effet reportée, sans qu'on connaisse de nouvelle date pour le moment.L'éditeur a par ailleurs d'ores-et-déjà mis en place des modifications dans Pokémon GO pour permettre aux joueurs de continuer à jouer tout en restant chez eux. Ces changements sont de 4 types.D'une part, la boutique permet d'acheter 30 encens pour 1 PokéCoin symbolique. L'encens, rappelons-le, permet d'attirer les Pokémon à soi sans qu'on ait besoin de se déplacer trop. Notons que l'encens va de plus durer une heure au lieu de 30 minutes. Veuillez noter que la promotion n'est toutefois valable qu'une seule fois.D'autre part, les oeufs auront jusqu'à nouvel ordre une durée d'incubation deux fois plus courte : nous avons testé cela ce matin, les oeufs de 5 km ne nécessitent plus que 2.5 km désormais, et ainsi de suite.Ensuite, les PokéStops vont maintenant distribuer des cadeaux plus souvent.Enfin, la population de Pokémon va augmenter et plus de Pokémon vont apparaître dans la nature sans que vous n'ayez besoin d'arpenter les rues pendant des heures.On ne peut que rejoindre Niantic qui invite les joueurs à la plus grande prudence, pour protéger leur santé, car finalement Pokémon GO n'est qu'un jeu.Niantic a confié à Polygon Alors que les écoles seront fermées à partir de lundi, il n'est donc pas de bon ton d'aller se promener dans les rues pour chasser des Pokémon, et c'est dans ce contexte que, dans les prochaines semaines, vous lancerez votre application : vous aurez la possibilité, grâce à l'encens, aux objets plus nombreux dans les PokéStops, aux Pokémon sauvages plus fréquents, de continuer à jouer. Nous espérons pour vous qu'un PokéStop est accessible depuis votre domicile, sinon dans le fond... ce n'est pas si grave !Source : Blog officiel