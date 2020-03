News Pokémon GO (mobile)

Les équipes de développement de Pokémon GO travaillent dur pour nous offrir de nouvelles façons de jouer en cette période de confinement : un changement drastique de gameplay puisque le jeu a toujours fait la part belle à la marche à pied pour bénéficier à fond de toutes les fonctionnalités du jeu. L'éditeur a annoncé qu'une nouvelle fonctionnalité, Raids from Home, allait être déployée prochainement.Niantic explique qu'il sera bientôt possible de se connecter à ses amis dans Pokémon GO, en ligne, pour participer ensemble à un Raid, sans avoir à quitter leur domicile.L'éditeur a également indiqué que des événements allaient être organisés très prochainement : pour remplacer les Pokémon Go Fest invitant les joueurs à se rendre dans une ville donnée, Niantic va organiser des événements en ligne, on en saura plus sur ce sujet d'ici peu.Niantic a par ailleurs annoncé que le jeu allait comptabiliser différemment les pas que l'on fait à la maison : les aller-et-venues faits à la maison, le ménage, l'exercice physique, vont bientôt permettre de faire éclore des oeufs de la même façon que le permettait la marche à pied jusqu'à il n'y a pas si longtemps.Rappelons que Pokémon GO ne fait pas partie des exceptions approuvées par les autorités, et qu'on a déjà vu des joueurs se prendre des amendes pour avoir dégainé leur Pokémon GO en pleine rue, en cette exceptionnelle période de confinement.Source : Siliconera