News Pokémon GO (mobile)

Qu'est-ce que la Méga-Evolution dans Pokémon GO ?

Quelles sont les forces et faiblesses des Méga-Pokémon ?

A partir du 27 août, une nouvelle fonctionnalité sera proposée dans le jeu Pokémon GO : elle permet de faire méga-évoluer certains Pokémon. 4 créatures sont pour l'instant concernées : Florizarre, Dracaufeu, Tortank et Dardargnan.Pour accompagner cette nouvelle feature du jeu, Niantic a organisé durant tout le mois de septembre différents événements autour de la Méga-Évolution. Par exemple, du 1e au 7 septembre, l'événement sera focalisé autour des Méga-raids, du 11 au 17 septembre autour de combats avec des Méga-Evolutions, et enfin du 22 au 28 septembre autour des fonctionnalités de Copain Pokémon avec la Méga-Evolution, un sujet sur lequel on n'a pas encore eu d'info de la part de Niantic.La question qu'on se pose alors qu'on se réveille ce matin, c'est de savoir comment profiter de la méga-évolution ?La Méga-Evolution est la capacité pour certains Pokémon de se transformer en Méga-Pokémon, par la consommation d'une nouvelle ressource disponible dans le jeu : la Méga Energie. Les joueurs devront participer à des Méga Raids pour les obtenir, en sachant que plus le Mega-Pokémon rencontré en raid sera vaincu rapidement, et plus on obtiendra de mega-énergie.Il faut savoir qu'on ne pourra avoir qu'un seul Mega-Pokémon à la fois dans son inventaire. Ainsi, si vous transformez un second Pokémon en Méga-Pokémon alors que vous en avez déjà un dans votre bestiaire, le premier reviendra à sa forme originale. Pour rendre la Méga-Evolution moins pénible, une fois qu'un Pokémon a été Méga-transformé une fois, il lui faudra moins d'énergie pour se transformer à nouveau.Voici comment cela va se passer :- Vous allez retrouver ces Méga-Pokémon dans des Méga-raids à retrouver dans des arènes- Vous rencontrerez la version Mega des 4 Pokémon évoqués plus haut : Méga Florizarre, Méga Dracaufeu, Méga Tortank et Méga Dardargnan.- En les vainquant, vous récupérerez de la Méga-Energie en fonction du temps nécessaire pour les vaincre- Vous aurez la possibilité de vaincre aussi la forme classique de ce Pokémon- Quand vous aurez collecté assez de Méga-Energie, vous pourrez faire méga-évoluer le Pokémon concerné de votre bestiaire.Pour donner un peu de place aux Méga-raids dans Pokémon GO, Niantic a décidé de supprimer les raids 2 et 4 étoiles.Les Méga Pokémon peuvent certainement prendre part à un combat dans une arène, mais on ne pourra toutefois pas les assigner à l'une d'elles.Par ailleurs, on peut utiliser son Méga-Pokémon du moment dans un combat d'entrainement contre des amis, mais il ne sera pas encore possible de les utiliser dans un combat de Ligue Pokémon. On pourra toutefois les utiliser dans un combat de raid, leur présence devrait d'ailleurs donner un sursaut d'énergie aux attaques des autres Pokémon impliqués dans le combat.Il ne sera pas possible de Méga-évoluer des Pokémon Ombre ou Clone, et vos Méga-Pokémon seront classés dans un Mega Pokédex, évidemment !La fonctionnalité sera déployée aujourd'hui dans Pokémon GO, si ce n'est déjà fait : accompagnée d'un programme de recherche dédié, elle ne devrait bientôt plus avoir aucun secret pour vous, fans de Pokémon GO !Sources : Polygon