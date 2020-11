News Pokémon GO (mobile)

Transporter des Pokémon de GO vers HOME

Manipulation depuis Pokémon GO

Montant des transferts

Base Chromatique PC 1001-2000 PC 2000+ Pokémon Commun 10 +1990 +100 +300 Pokémon Légendaire 1000 +9000 +300 +500 Pokémon Fabuleux 2000 +8000 +500 +700

Pokémon non-transportables

Transporter des Pokémon de HOME vers Épée/Bouclier

Un peu comme un Kecleon coincé dans Rubis/Saphir, le transfert des Pokémon capturés depuis l'application mobile vers le servicePokémon HOME attendait son intronisation dans Pokémon GO, jouant avec les nerfs des marcheurs assidus dont les boîtes, trop pleines de Poké Balls, pouvaient bien attendre que les Poussifeu aient des dents.Mais tout venant à Ouistempo à qui sait attendre, le cloud de The Pokémon Company, lancé en février dernier à grands renforts d'abonnements payants, est désormais susceptible de recevoir les monstres capturés sur smartphone. Bien évidemment, comme pour entretenir un modèle aux performances exponentielles , Niantic a imaginé un système de recharge qui limite de tels transferts et invitera les Pokémaniques à s'armer de patience ou plumera quelques Poichigeons de menues Poképièces.Après avoir mis Pokémon GO à jour, accéder aux paramètres puis choisir l'entréepour débuter la synchronisation de votre application mobile avec le service cloud.Suivre ensuite les indications du jeu :- Lier votre compte Pokémon GO au compte Nintendo utilisé dans Pokémon HOME- Cliquer sur- Sélectionner les Pokémon à transporter vers HOME- Presserpuis- Ouvrir Pokémon HOME, si le transfert s'est bien déroulé, une notification devrait être signifiée au démarrage.Comme à peu près tout dans Pokémon GO, le transfert de monstres vers Pokémon HOME à un prix... Ici, il faudra se doter de suffisamment d'- monnaie introduite avec la nouvelle option - pour pouvoir effectuer un transport.Tous les Pokémon ne se valent pas et il faudra être plus ou moins tenace en fonction des statistiques ou de la rareté des bestioles, tout en sachant que le solde d'énergie se limite à 10 000 unités et qu'un joueur n'en récupère que 60 par heure s'il n'utilise pas de Poképièces - soit près d'une semaine pour une recharge complète.Les plus affûtés remarqueront que certains Pokémon sont condamnés aux téléphones ou tablettes : les(qu'ils soient noirs ou blancs),et les Mewtwo à armure ou autresintroduites par Pokémon GO pour Halloween ou Noël notamment. Il faudra donc repasser pour voir les bestioles les plus stylées défiler dans les stades d'Épée et Bouclier.Il est bon de savoir que Niantic et Game Freak ont travaillé de concert sur cette fonctionnalité afin de garantir l'équilibre des mécaniques de jeu de la série principale. En effet les Pokémon dits rares se font déjà de plus en plus communs dans les opus canoniques, mais l'ouverture à Pokémon GO laissait craindre une déferlante de légendaires chromatiques dans Pokémon Épée et Bouclier.Pour être éligibles au voyage vers Galar, les Pokémon venant de l'app mobile devront ainsi apparaître au Pokédex de votre version Switch ou alors avoir été légitimement capturés sur console.A lire aussi : 1 milliard de dollars pour Pokémon GO en 2020, déjà ! La mise à jour est donc majeure et devrait donner un nouveau coup de fouet à Pokemon GO - si tant était que l'app en avait besoin - qui permet enfin ne plus se séparer des bestioles en doublon ou de celles qui ne remplissaient pas tous les critères d'eugénisme nécessaires pour occuper un slot de stockage mobile.Source : Nintendo Everything et Serebii