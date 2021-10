Pokémon GO adapte son gameplay aux nouveaux dresseurs

Dresseurs,



Dans les mois à venir, nous testerons des ajustements mineurs de gameplay dans certaines parties du monde.



— Pokémon GO France (@PokemonGOfr) October 14, 2021

• Suggestions de surnoms pour les nouveaux Dresseurs

• Une liste non exhaustive de conseils pour Dresseur

• Nouvelles fonctionnalités de PokéStop

• Mises à jour de l’éclosion des œufs, avec la possibilité d’ignorer l’animation d’éclosion

• Une Étude Spéciale qui présente le monde de Pokémon GO

À ses débuts tonitruants, en 2016, Pokémon GO était un jeu extrêmement simple, très loin de la profondeur ludique de ses ainés sur consoles. Fort d'un suivi exemplaire, la chasse aux monstres façon Niantic s'est enrichie de trouvailles de gameplay plutôt bien fichues, inventant ses propres codes sans pour autant renier la licence d'origine, qui s'en est inspirée à son tour dans les opus Pokémon Let's Go Pikachu et Evoli.Pour les dresseurs de la première heure qui se sont adaptés progressivement aux mises à jour, la prise en main de Pokémon GO n'est certainement pas un souci, mais la firme de San-Francisco semble aujourd'hui vouloir accompagner les joueurs qui découvriraient l'application en 2021.C'est dans une note publiée sur son blog officiel et reprise sur Twitter par @PokemonGOfr que Niantic annonce vouloir tester un certain nombre d'ajustements mineurs, pour l'essentiel à destination des novices :Même si Niantic n'a communiqué ni date, ni zone de déploiement, les prochains mois devraient voir Pokémon GO continuer de s'améliorer pour essayer de gagner toujours plus de cœur de dresseurs, si tant est le jeu en ait besoin.