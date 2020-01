News Netflix

Les hostilités sont pleinement lancés entre Disney+ et Netflix. Si Disney arrive avec une semaine d'avance en France, Netflix a réussi un joli coup en annonçant la diffusion de l'ensemble du catalogue Ghibli au cours de cette année (Totoro, le château dans le ciel et tant de chefs-d’œuvre), un catalogue jusqu'alors édité hors du Japon par....Disney. Mais ce n'est pas tout car Netflix et The Pokemon Company ont annoncé un partenariat qui verra la première de Pokemon: Mewtwo Strikes Back - Evolution sur Netflix. Le film sera diffusé sur le service à travers le monde en dehors du Japon et de la Corée le 27 février 2020.





La Pokémon Company International et Netflix ont annoncé aujourd'hui que le plus récent film d'animation basé sur la franchise Pokémon bien-aimée sera présenté sur Netflix dans le monde entier en dehors du Japon et de la Corée. "Pokémon: Mewtwo Strikes Back - Evolution" accueille un nouveau style CGI pour les films Pokémon animés et est inspiré par l'une des histoires les plus populaires de la franchise de longue date. Le film a été un succès majeur au Japon, où il a été présenté comme l'un des films les plus rentables lors de son week-end d'ouverture l'année dernière.





On notera que la date de diffusion de cette première hors Japon et Corée n'a pas été choisie au hasard, le 27 février étant le traditionnel Pokémon Day.





Chaque partie loue dans son communiqué de presse les performances de l'autre pour arriver à une diffusion quasi-mondiale de ce titre le jour du Pokémon Day. Rappelons que cet épisode est un remaster/remake du premier film anime Pokémon, nous présentant la création de MewTwo et de son ressenti lorsqu'il découvre ses origines. Le film original était de qualité, on attend de voir comment le nouveau style graphique transcendera l'histoire.



Pokémon: Mewtwo Strikes Back-Evolution | Official Trailer 21/01/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Pokemon PR via Nintendo Everything