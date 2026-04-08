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Pokémon et l'Agence Spatiale Européenne s’associent pour célébrer la Semaine mondiale de l’espace

L’ESA et Pokémon fêteront ensemble la semaine de l'espace en octobre prochain !

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The Pokémon Company et l'Agence Spatiale Européenne (ESA) ont annoncé ce matin un partenariat inédit pour mettre à l'honneur l'espace à l'automne prochain.

Lors de la Semaine mondiale de l'espace, qui aura lieu du 4 au 10 octobre 2026, l'ESA devrait proposer diverses activités, pour les enfants mais aussi pour les adultes, pour sensibiliser le public aux problématiques actuelles de l'espace et les Pokémon pourraient être l'un des supports de ces activités.
Dans un communiqué, l'ESA explique l'intérêt de ce partenariat :
Travailler avec Pokémon, une marque emblématique à la créativité sans limite, représente pour l’ESA une occasion unique de faire découvrir l’espace à un large public à travers un univers riche et imaginatif. Ancrée dans des valeurs communes de curiosité et d’imagination, cette collaboration soutient l’ambition de l’ESA, telle qu’énoncée dans la Stratégie 2040, d’inspirer l’Europe, en particulier les jeunes et les générations futures.
Peu de détails sur ce partenariat pour le moment : aurons-nous le droit à une peluche Pikachu astronaute ? D'autres produits dérivés seront-ils disponibles ? Il faudra patienter pour en savoir davantage.

Quoi qu'il en soit, le communiqué officiel invite les fans à "attacher leur casque spatiale et préparer leur Pokédex". Les choses sont claires !

Source : ESA
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