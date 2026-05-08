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Pokémon et Adidas présentent leur collaboration : découvrez les 12 paires de chaussures à venir !

La collaboration entre Pokémon et Adidas donnera lieu à une collection de 12 paires de chaussures à découvrir dès maintenant avant leur mise en vente en septembre.

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Nous vous en parlions en début d'année : la saga Pokémon fêtant ses 30 ans, les petits plats seront mis dans les grands en 2026 pour décliner l'univers des monstres de poche sur divers supports.

Après les LEGO et avant la collaboration avec l'Agence Spatiale Européenne, c'est Adidas qui sera à l'honneur à la rentrée avec un partenariat inédit qui repousse les limites de notre pensée quand on parle de chaussures Pokémon. Découvrez ci-dessous l'intégralité de la collection.

C'est en tout 12 paires de chaussures qui arriveront à partir de septembre. Comme vous pouvez le retrouver dans la galerie ci-dessous, certains modèles rendront hommage de façon très visuelle à des Pokémon emblématiques de la saga : Pikachu, Dracaufeu, Ectoplasma, Raiquaza ou encore Mewtwo. D'autres modèles sont un peu plus discrets et devraient se porter beaucoup plus facilement au quotidien.
Collection Pokémon x Adidas

Pour le moment, il n'est pas clair si toutes ces paires seront disponibles en taille enfant et ou en taille adulte. Il faudra encore attendre quelques semaines pour découvrir cela. Idem pour les prix de vente et les magasins : les boutiques Adidas devraient évidemment avoir l'avantage mais il est possible que certaines revendeurs disposent également de leur propre stock par la suite.

En tout cas, tout cela est promis à une réussite certaine et il faudra faire preuve de rapidité pour mettre la main sur la bonne paire à la bonne pointure le moment venu !
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