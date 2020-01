News Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX (Switch)

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX-Announcement Trailer 01/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX a été annoncé par The Pokémon Company et Nintendo durant le Pokémon Direct qui a été diffusé sur YouTube ce 9 janvier à 15h30.Il s'agit d'un remake du premier jeu de la franchise Mystery Dungeon, qui était initialement sorti sur GBA/DS. Une démo de la version remasterisée pour la Nintendo Switch est d'ailleurs disponible dès aujourd'hui, à télécharger dès maintenant sur l'eShop de la console.Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX sortira sur Nintendo Switch le 6 mars prochain. C'est la première fois depuis 5 ans qu'un jeu sort dans cette série de spin-off de la saga Pokémon : le dernier titre en date était un jeu 3DS paru en 2015, Pokémon Super Mystery Dungeon.Voici la bande-annonce du jeu :L'histoire du jeu nous emmène dans un monde dans lequel les joueurs découvrent qu'il existe des humains qui ont été transformés en Pokémon. En parcourant des donjons générés aléatoirement pour offrir des expériences différentes aux joueurs, on fera donc équipe avec un Pokémon tout en ayant l'opportunité de rencontrer d'autres personnages au gré de l'aventure.Si la direction artistique du jeu a bien entendu évolué pour tenir compte de l'évolution graphique depuis l'ère GBA/DS, l'expérience de jeu restera fidèle à l'épisode original.