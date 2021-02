News Pokémon Diamant Étincelant & Pokémon Perle Scintillante (Switch)

Repartez pour la région de Sinnoh avec Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante ! 26/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Après le bouillonnant Pokémon Épée et Bouclier sorti en 2019, l’attente était forte autour des remakes des jeux issus de la 4e génération de Pokémon, Pokémon Diamant et Perle qui se déroulaient dans la région de Sinnoh.Lors du Pokémon Presents de ce vendredi 26 février, diffusé à l’occasion du Pokémon Day et du 25e anniversaire de la licence Pokémon, les deux jeux ont été confirmé.Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante arriveront donc en fin d'année sur Nintendo Switch.Il ne faisait que peu de doute que ces jeux étaient en préparation, après les remakes des générations précédentes (Pokémon Vert Feuille / Pokémon Rouge Feu sur GBA, Pokémon Âme d’Argent / Pokémon Coeur d’Or sur DS et Pokémon Rubis Oméga / Pokémon Saphir Alpha sur 3DS).Retour donc dans la région de Sinnoh, 15 ans après les jeux originaux sur DS. Des jeux qui avaient introduit le jeu en ligne avec son fameux Global Trade Station, le GTS pour les initiés qui est devenu un indispensable pour la saga désormais.Cette fois-ci, c'est ILCA et non pas Game Freak qui s'occupera du développement des jeux, d'où le style visuel qui est radicalement différent de celui de Pokémon Épée et Bouclier et qui rappellent davantage les jeux sur DS que leurs successeurs. ILCA, qui avait notamment sur Pokémon HOME et Dragon Quest XI.Nous trouvons ça bien minions et nous sommes pressés d'en savoir davantage dans les mois qui viennent.Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante sortiront en fin d'année, exclusivement sur Nintendo Switch.On se quitte avec une première série de captures d'écrans des jeux :