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Pokémon Champions x Pokémon GO : une collaboration du 8 au 18 décembre
Pokémon Champions et Pokémon GO s'associent en décembre : des récompenses à gagner dans Champions en y faisant venir ses Pokémon de GO, et un événement dédié dans l'application mobile.News
Résumé de cette actualité en trois points :
Décembre s'annonce chargé pour Pokémon Champions ! Après la mise à jour d'équilibrage et l'arrivée du Règlement M-D la semaine prochaine, le jeu de combat s'associe à Pokémon GO pour une collaboration qui se déroulera du 8 au 18 décembre.
Petit bonus : transférer un Pokémon de Pokémon GO vers Pokémon HOME, puis l'envoyer dans Pokémon Champions, rapportera un cadeau dans la boîte aux lettres pendant la collaboration.
Les raids ne sont pas en reste, avec Draby, Flamiaou et Frigodo en 1 étoile, Raichu, Carchacrok et Gorythmic en 3 étoiles, et une rotation de légendaires en 5 étoiles : Latias, Latios, Heatran, Cobaltium, Terrakium, Viridium, Regieleki et Regidrago. Des Études de terrain thématiques et un GO Pass dédié complètent l'événement.
sur notre serveur Discord !
Sources : Niantic, The Pokémon Company
- Du 8 au 18 décembre, faire venir des Pokémon de Pokémon GO dans Pokémon Champions permet d'obtenir la tenue du Professeur Saule et des Tickets d'entraînement.
- Du 8 au 14 décembre, Pokémon GO accueille un événement de célébration Pokémon Champions avec Absol, Griknot, Kecleon et des raids Heatran, Latias ou Latios.
- Transférer un Pokémon de GO vers Pokémon HOME puis vers Champions rapporte aussi un cadeau dans la boîte aux lettres.
Décembre s'annonce chargé pour Pokémon Champions ! Après la mise à jour d'équilibrage et l'arrivée du Règlement M-D la semaine prochaine, le jeu de combat s'associe à Pokémon GO pour une collaboration qui se déroulera du 8 au 18 décembre.
Des récompenses dans Pokémon ChampionsPendant cette période, faire venir dans Pokémon Champions des Pokémon de Pokémon GO en tant que visiteurs permettra d'obtenir, une seule fois, la tenue du Professeur Saule. On pourra aussi récupérer jusqu'à 10 Tickets d'entraînement, à raison d'un ticket la première fois que l'on accueille un Pokémon découvert dans chaque région. Ces récompenses sont disponibles aussi bien sur Switch que sur mobile.
Petit bonus : transférer un Pokémon de Pokémon GO vers Pokémon HOME, puis l'envoyer dans Pokémon Champions, rapportera un cadeau dans la boîte aux lettres pendant la collaboration.
Un événement dédié dans Pokémon GODu 8 décembre à 10h au 14 décembre à 20h (heure locale), Pokémon GO organise un événement de célébration Pokémon Champions. Au programme : Salamèche, Étourmi, Ouistempo, Absol, Griknot et bien d'autres en sauvage, avec une chance de les rencontrer chromatiques, ainsi que Kecleon plus fréquent aux PokéStops.
Les raids ne sont pas en reste, avec Draby, Flamiaou et Frigodo en 1 étoile, Raichu, Carchacrok et Gorythmic en 3 étoiles, et une rotation de légendaires en 5 étoiles : Latias, Latios, Heatran, Cobaltium, Terrakium, Viridium, Regieleki et Regidrago. Des Études de terrain thématiques et un GO Pass dédié complètent l'événement.
sur notre serveur Discord !
Sources : Niantic, The Pokémon Company
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