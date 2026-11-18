News Pokémon Champions (Switch)

Pokémon Champions : une mise à jour d'équilibrage le 2 décembre

The Pokémon Company a détaillé la prochaine mise à jour de Pokémon Champions, attendue le 2 décembre. Au menu, de nouvelles capacités pour une trentaine de Pokémon et quelques retouches bien senties. Les stratèges vont avoir du pain sur la planche !