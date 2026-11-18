Pokémon Champions : une mise à jour d'équilibrage le 2 décembre
The Pokémon Company a détaillé la prochaine mise à jour de Pokémon Champions, attendue le 2 décembre. Au menu, de nouvelles capacités pour une trentaine de Pokémon et quelques retouches bien senties. Les stratèges vont avoir du pain sur la planche !News
- Pokémon Champions recevra une mise à jour d'équilibrage le mercredi 2 décembre.
- De nombreux Pokémon apprennent de nouvelles capacités, dont Câlinerie pour toute la famille Évoli et Boost pour 17 Pokémon.
- Éboulement, Grincement ou encore Souffle Glacé sont ajustés, tout comme les talents Torche et Nerfs d'Acier.
The Pokémon Company a dévoilé le contenu de la prochaine mise à jour de Pokémon Champions. Disponible le mercredi 2 décembre, elle ne proposera pas de nouveaux Pokémon cette fois, mais une série d'ajustements qui pourrait bien rebattre quelques cartes en combat.
De nouvelles capacités pour une trentaine de PokémonLe gros du morceau concerne l'apprentissage de nouvelles capacités. Boost, qui permet de copier les changements de stats de la cible, devient accessible à 17 Pokémon : Alakazam, Staross, M. Mime, Mysdibule, Altaria, Morphéo, Absol, Roserade, Dimoret, Motisma (toutes formes), Léopardus, Mushana, Nanméouïe, Tutankafer, Cupcanaille, Draïeul et Courrousinge.
Côté soin et soutien, Roitiflam apprend Paresse, Dardargnan et Trioxhydre peuvent désormais utiliser Atterrissage, Emolga met la main sur Vent Arrière et Noctali sur Zone Étrange. Enfin, toute la famille Évoli (Aquali, Voltali, Pyroli, Mentali, Noctali, Phyllali et Givrali) apprend Câlinerie. De quoi donner un sacré coup de fouet à nos Évolitions préférées !
Éboulement moins frustrant, Torche plus fiablePlusieurs capacités gagnent en précision : Grincement passe de 85 % à 100 %, Aile d'Acier de 90 % à 100 %, Strido-Son de 85 % à 100 % et Souffle Glacé de 90 % à 100 %. Éboulement, incontournable des combats en Double, passe de 90 % à 95 % de précision, mais ses chances d'apeurer la cible tombent de 30 % à 20 %.
Deux talents sont aussi retouchés. Avec Torche, le boost des capacités Feu obtenu à l'activation est désormais conservé même après une Méga-Évolution. Quant à Nerfs d'Acier, il ignore maintenant aussi les clones des cibles, en plus de son effet actuel sur les capacités qui redirigent les attaques.
Pour rappel, Pokémon Champions est disponible en free-to-start sur Switch et Switch 2 depuis le 8 avril dernier, et il est même nommé dans la catégorie du meilleur jeu mobile aux Game Awards 2026.
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Source : The Pokémon Company, via NintendoLife
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