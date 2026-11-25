À partir du 2 décembre (mercredi), Méga-Heatran, Hei-la-tcher et Méga-Salamasnow apparaîtront dans 『Pokémon Champions』 !

Faites briller vos Pokémon préférés dans les batailles !

Pour plus de détails, consultez ceci !

https://t.co/vYFrFiQdxW #ポケモンチャンピオンズ #ポケチャン https://t.co/6F3kYbgrrb