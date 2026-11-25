Pokémon Champions : Méga-Heatran et Méga-Nigirigon arrivent la semaine prochaine
Pokémon Champions inaugure le Règlement M-D la semaine prochaine, avec 24 nouveaux Pokémon et quatre Méga-Évolutions dont Méga-Heatran et Méga-Nigirigon.News
- Le Règlement M-D de Pokémon Champions entre en vigueur dans la nuit du 2 au 3 décembre et court jusqu'au 4 mars 2027.
- 24 nouveaux Pokémon et quatre Méga-Évolutions rejoignent les combats, dont Heatran, Oyacata, Nigirigon, Méga-Heatran et Méga-Nigirigon.
- Tous les Pokémon autorisés lors des règlements précédents restent jouables en combats classés.
Les stratèges de Pokémon Champions vont devoir revoir leurs équipes ! The Pokémon Company a annoncé l'arrivée du Règlement M-D, qui entrera en vigueur dans la nuit du 2 au 3 décembre, à 3h (heure française), et restera actif jusqu'au 4 mars 2027 à 2h59.
À partir du 2 décembre (mercredi), Méga-Heatran, Hei-la-tcher et Méga-Salamasnow apparaîtront dans 『Pokémon Champions』 !
Faites briller vos Pokémon préférés dans les batailles !
Pour plus de détails, consultez ceci !
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24 nouveaux Pokémon et quatre Méga-ÉvolutionsCe nouveau règlement fait entrer 24 Pokémon supplémentaires dans l'arène, parmi lesquels Heatran, Oyacata et Nigirigon. Côté Méga-Évolutions, quatre nouvelles formes sont au programme, dont Méga-Heatran et Méga-Nigirigon. Les deux dernières n'ont pas encore été dévoilées : on parie sur une petite surprise le jour J ?
Ajoutons par ailleurs que tous les Pokémon autorisés lors des règlements précédents restent éligibles en combats classés. La liste complète des participants sera consultable directement en jeu, depuis le menu de recrutement.
Ce changement de règlement coïncide avec la mise à jour d'équilibrage annoncée pour le 2 décembre, de quoi bousculer franchement la méta. Pour rappel, Pokémon Champions est disponible gratuitement sur Switch, iOS et Android.
Méga-Heatran va-t-il intégrer votre équipe dans Pokémon Champions ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : The Pokémon Company
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