News PNCAST

Vendredi dernier, les fans de Pokémon étaient tous sur YouTube pour découvrir la diffusion en Première de l'émission Pokémon Presents, une émission spéciale concoctée par The Pokémon Company à l'occasion des 25 ans de la franchise Pokémon. Une émission qui n'a pas déçu, et qui nous confirme que les prochains mois seront largement rythmés par l'actualité Pokémon, de la sortie de New Pokémon Snap le 30 avril prochain à la sortie de Pokémon Legends: Arceus en début d'année prochaine.Pour parler de tout cela, Xavier s'est entouré de ses compagnons de toujours du PNCAST, Guillaume et Mickaël, rejoints pour parler de Bravely Default II par Kurogeek qui après un superbe test du jeu a bien voulu répondre à nos nombreuses questions.Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :- Sur l' application Podcasts - Sur Spotify - Sur Deezer - Sur Podcloud.fr - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là La version YouTube du podcast sera ajoutée très bientôt ici-même !Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et de nous laisser un avis plein d'amour sur vos plateformes de podcasts préférées ! Cela permettra à d'autres fans de Nintendo de découvrir notre émission, de l'aimer comme vous, peut-être, vous l'aimez désormais !