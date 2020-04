News PN Cast

Comment écouter ce nouveau podcast ?

C'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour un nouveau PNCAST pour entamer ce 6e week-end de confinement : une petite heure à passer ensemble pour commenter l'actualité Nintendo des dernières semaines.Il faut dire qu'en l'espace de quelques jours, il y a eu comme un petit coup d'accélérateur du côté de Nintendo. On ne sait pas si c'est un effet collatéral du bond de 40% de l'action Nintendo en quelques semaines, mais en trois jours, Nintendo a publié quatre mises à jour majeures ! La Nintendo Switch, Splatoon 2, Super Mario Maker 2, et Animal Crossing: New Horizons.Si vous avez un peu décroché de l'actualité ces derniers jours, pas de panique : l'équipe du PNCAST vous a sélectionné les infos les plus importantes et les analyse sans langue de bois.