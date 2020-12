Comment écouter le PNCAST ?

Donnez votre avis et faites briller vos étoiles !

En raison de l'absence de Miing bien trop occupé à pouponner en Bretagne pour les Fêtes, c'est Boris qui rejoint Guiome et Xavier pour ce tout nouveau PNCAST, le dernier de l'année 2020 !Dans ce podcast, on revient sur l'actualité des derniers jours, assez dense avec les Game Wards, l'Indie World et la visite guidée du Super Nintendo World avec M. Miyamoto himself ! Et période de l'année oblige, il nous fallait aussi faire un bilan de l'année 2020 pour Nintendo.Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :- Sur l' application Podcasts - Sur Spotify - Sur Deezer - Sur Podcloud.fr - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là Evidemment, vous pouvez aussi nous écouter avec le lecteur situé un peu plus haut dans cette actualité sur notre podcast !Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et de nous laisser un avis plein d'amour sur vos plateformes de podcasts préférées ! Cela permettra à d'autres fans de Nintendo de découvrir notre émission, de l'aimer comme vous, peut-être, vous l'aimez désormais !On vous souhaite une bonne écoute de ce nouveau PNCAST, et on se donne rendez-vous tout début 2021 pour une nouvelle émission. D'ici là, toute l'équipe vous souhaite de Joyeuses Fêtes !