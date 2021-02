News PNCAST

Écoutez le PNCAST, c'est bon pour la santé !

Chaque trimestre est depuis quelque temps l'occasion de célébrer un moment joyeux grâce à Nintendo, dont la console cartonne et permet à l'entreprise de réaliser des résultats incroyables : avec 79,8 millions de consoles vendues, la Switch est désormais bien partie pour rattraper la Wii, maintenant que la 3DS est croquée, et elle emporte avec elle plein de jeux dans son sillage qui se vendent par dizaines de millions, comme Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe, et même Hyrule Warriors: L'Ère du Fléau.On revient sur la performance de Nintendo dans ce nouveau PNCAST #ACTU, avec un numéro qui parle aussi du futur proche, avec les sorties d'éditions limitées de la Switch les 12 février et 26 mars prochain, à l'occasion des sorties de Mario et Monster Hunter. On vous parle aussi d'autres sorties plus ou moins lointaines, et aussi de choses moins réjouissantes comme le Joy-Con Drift qui commence à faire parler de lui au niveau européen, sous l'impulsion d'associations de consommateurs européennes.Le podcast de Puissance Nintendo est maintenant disponible sur plusieurs plateformes qui vous permettent au gré de vos applications ou logiciels d'écoute de retrouver ce PNCAST :- Sur l' application Podcasts - Sur Spotify - Sur Deezer - Sur Podcloud.fr - Besoin du fichier MP3 directement ? Pas de souci : il est là Evidemment, vous pouvez aussi nous écouter avec le lecteur situé un peu plus haut dans cette actualité sur notre podcast.Merci de prendre le temps d'écouter ce nouveau podcast consacré à l'actualité de Nintendo, ne manquez pas de réagir sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous, et de nous laisser un avis plein d'amour sur vos plateformes de podcasts préférées ! Cela permettra à d'autres fans de Nintendo de découvrir notre émission, de l'aimer comme vous, peut-être, vous l'aimez désormais !