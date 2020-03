News Mario Kart 8 Deluxe (Switch)

Ce mardi 31 mars, l'équipe de PN vous donne rendez-vous dès 21 heures sur YouTube pour un nouveau PN Part en Live pendant lequel vous pourrez vous changer les idées avec nous à l'occasion d'un tournoi interne Mario Kart 8 Deluxe !Vous avez manqué notre émission spéciale Animal Crossing de samedi ? Ne manquez pas notre PN Part en Live consacré à Mario Kart 8 Deluxe, ce mardi 31 mars 2020 à 21 h ! Le temps d'un tournoi interne, cette émission en Live et donc sans filet sera l'occasion pour Xavier, votre dévoué, d'afficher sa mauvaise foi traditionnelle, et pour le reste de l'équipe de montrer sa supériorité par rapport aux autres !Pendant les courses, on ne manquera pas d'échanger avec vous : vous pourrez commenter les techniques de fou qui assureront la victoire des uns et la défaite des autres sur notre tchat YouTube, ou bien nous écrire avec un commentaire orné du hashtag #PNPEL sur Twitter !On sera ravi de passer un moment avec vous ce mardi soir, rendez-vous à 21h pour une petite heure de folie en notre compagnie ! Le lecteur YouTube sera ajouté à cette info à l'heure fatidique, sinon rendez-vous sur notre chaîne YouTube, où nous vous proposons de vous abonner puis d'activer les notifications pour ne pas manquer le début de cette nouvelle émission 100% Live !A mardi soir, 21 heures, sur la chaîne YouTube de Puissance Nintendo