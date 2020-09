News Super Mario 3D All-Stars (Switch)

"Défiez la gravité et élancez-vous de planète en planète grâce aux commandes par mouvements optionnelles, ou passez un Joy-Con à un ami pour vivre cette aventure en duo."

"Super Mario Galaxy est compatible avec les modes TV, Sur Table et Portable. Dans les modes TV et Sur Table, la reconnaissance de mouvement est nécessaire pour utiliser la fonctionnalité du pointeur. En mode Portable, la fonctionnalité du pointeur a été adaptée à l'utilisation de l'écran tactile."

Galerie images 04/09/2020

Galerie images 04/09/2020



Souvenez-vous, lors de l’annonce de Super Mario 3D All-Stars, Nintendo évoquait que le jeu serait adapté au support Nintendo Switch, notamment avec les Joy-Con qui permettront de jouer avec la détection de mouvement sur Super Mario Galaxy, ainsi que la possibilité de passer un Joy-Con à un ami et ainsi profiter de l’aventure (toujours pour Super Mario Galaxy) à deux. Seulement, ce qui a inquiété bon nombre de joueurs utilisant une Nintendo Switch Lite, c’est que Nintendo fait fréquemment mention des Joy-Con comme vous pouvez le lire ci-dessous :Et si les commandes par détection de mouvement sont dites optionnelles, la question se cachant derrière ces lignes a été de savoir s’il fallait obligatoirement utiliser le curseur par détection de mouvement pour récupérer les fragments d’étoile (comme sur Wii) ou non. Des interrogations auxquels Nintendo s'est empressé de répondre, comme vous pourrez le voir ci-après :Et pour récupérer vos fragments d’étoile sans les Joy-Con, c’est-à-dire en mode portable et sur Nintendo Switch Lite, il vous faudra passer cette fois par l’écran tactile de la console qui va de ce fait être un outil indispensable à votre épopée.Par la même occasion, Nintendo a aussi fait mention de la manette Pro qui sera elle aussi compatible avec l’ensemble des jeux de la compilation, sans aucune restriction particulière. A propos des autres titres qui composent la compilation et plus principalement Super Mario Sunshine, nous avons aussi appris qu'il ne supportera pas les manettes GameCube, utilisable avec l’adapteur sorti pour Super Smash Bros. Ultimate en 2018.Si vous avez manqué l'annonce , sachez que Super Mario 3D All-Stars est prévu pour sortir le 18 septembre pour une commercialisation jusqu’au 31 mars 2021, date à laquelle il ne sera plus disponible ni en version physique, ni même en version digitale sur le Nintendo eShop !Plus de détails sur Super Mario 3D All-Stars :Enfin, finissons en beauté avec des fonds d’écrans spéciaux pour PC et mobile mettant à l'honneur Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. Chaque jeu bénéficie de son fond d’écran. Pour pouvoir les télécharger afin d’orner vos appareils de ces fonds, il vous suffit de vous rendre sur le site officiel de Super Mario 3D All-Stars Source : Site officiel de Super Mario 3D All-Stars DualSHOCKERS et Jeuxvidéo.com