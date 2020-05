News PlayN! Live

La dernière mise à jour de Super Mario Maker 2 nous a fait redécouvrir un jeu et ses vertus en multi joueur ! A l'occasion du dernier PlayN! LIVE de confinement, on se retrouve dès 16h pour un dernier PlayN! LIVE de confinement autour de SMM2 !Nous serons évidemment sur notre chaîne YouTube , à laquelle on vous suggère de vous abonner, d'activer les notifications, pour ne pas manquer nos prochains contenus inédits !On ajoutera le lecteur dès que le flux live sera connu de nos services :p En attendant, divertissez-vous avec notre tout dernier PNCAST mis en ligne depuis jeudi soir, on y parle de gros sous alors le break de 16h vous fera ensuite le plus grand bien !Bon week-end à tous !