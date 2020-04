News PlayN! Live

L'équipe de Puissance Nintendo vous donne à nouveau rendez-vous ce samedi après-midi, dès 16h, pour un nouveau PlayN! LIVE consacré cette semaine à Super Mario Maker 2. Avec la mise à jour 3.0 diffusée par Nintendo jeudi, il nous tardait de nous frotter à nouveau à l'éditeur de niveaux... et aux niveaux dantesques proposés par la communauté !On se retrouve donc à 16h, aujourd'hui, pour ce nouveau PlayN! LIVE. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et pensez aussi à activer les notifications, pour savoir quand commencera exactement le prochain LIVE.Nous ajouterons le flux vidéo dans cette news dès que nous l'aurons à disposition !D'ici là, très bonne journée sur PN !