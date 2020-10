News PlayN! Live

Boris et Xavier vous donnent rendez-vous ce vendredi 30 octobre à 21h15 pour un PlayN! LIVE consacré à Pikmin 3 Deluxe, dont nous célébrons aujourd'hui la sortie sur Nintendo Switch. Si Xavier, à distance vues les circonstances, ne pourra absolument pas aider Boris à la manette, tous les deux vous parleront de cette franchise née en 2002 sur GameCube, qui revient sur Switch avec ce portage de la version Wii U.Ce rendez-vous est le tout premier d'une initiative sur laquelle nous reviendrons plus en détail dans une autre news, bientôt, destinée à vous aider à mieux vivre ce nouveau confinement avec tout un dispositif pour vous accompagner au quotidien, ou presque ! Ce soir, nous vous donnons donc rendez-vous avec Pikmin 3 Deluxe, et nous sommes en train de vous concocter un programme d'enfer (et sans doute infernal :p).Pour ne rien manquer de nos prochaines pitreries sur YouTube, rendez-vous sur notre chaîne : abonnez-vous (si ce n'est déjà fait) et activez les notifications pour être informé de nos prochaines émissions : en effet, compte tenu de nos contraintes personnelles et professionnelles, nous aurons parfois du mal à vous proposer des horaires classiques. Ainsi, ce soir, rendez-vous à 21h15.Plus d'info très bientôt. D'ici 21h15, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord l'équipe a toujours un oeil attentif et bienveillant sur vos réactions !