Espérons que le studio ne nous prépare pas une mauvaise blague avec ce choix de date et partons du principe que tout ceci est sérieux. Platinum Games prévoit de révéler la dernière des quatre annonces qui avaient été annoncées avec le fameux "Platinum 4".Jusqu'ici, nous avons eu droit au nouveau studio à Tokyo, au projet G.G. encore mystérieux et bien sûr à The Wonderful 101: Remastered et son Kickstarter un peu décrié par certains.Que nous réserve cette ultime annonce ? Le retour tant réclamé par certains de Viewtiful Joe ? Des nouvelles de Bayonetta 3 ? Le mystère reste entier, même si la date nous laisse quelque peu dubitatif.Au pire aura-t-on droit à un mini-jeu rigolo comme les développeurs avaient pu le faire par le passé, avec au mieux, une vraie annonce à la fin. Tout est possible en tout cas, surtout avec Hideki Kamiya aux commandes.