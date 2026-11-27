Dans « Pikmin 4 Nintendo Switch 2 Edition + Défi pour tous ! Test de compétences en rangement », nous avons constaté un dysfonctionnement qui entraîne un temps de chargement prolongé lors du déplacement vers une zone terrestre incluant le camp de secours.



Actuellement, nous préparons des données de mise à jour pour corriger ce dysfonctionnement. Nous sommes désolés pour les désagréments causés.



De plus, nous avons constaté un dysfonctionnement qui peut entraîner un temps de chargement prolongé pour le démarrage du jeu ou le changement d'écran lorsque le jeu est lancé ou que l'on accède au « Test de compétences en rangement » dans un environnement de communication instable. Concernant ce dysfonctionnement, nous enquêtons actuellement sur la cause.



Si un dysfonctionnement se produit, il peut être amélioré en jouant dans un environnement de communication stable.