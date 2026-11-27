Pikmin 4 Switch 2 Edition : Nintendo prépare un patch contre les temps de chargement
Nintendo a reconnu des temps de chargement plus longs que prévu dans Pikmin 4 Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori et annonce une mise à jour corrective.News
- Nintendo confirme des chargements anormalement longs vers les zones de surface dans Pikmin 4 Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori, et prépare une mise à jour pour les corriger.
- Un second problème, lié aux connexions instables au lancement du jeu et au Défi Dandori, est encore à l'étude.
- Aucune date n'a été donnée pour ce correctif.
On attendait un geste, il arrive ! Deux semaines après la sortie de Pikmin 4 Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori, le service client de Nintendo a officiellement reconnu le principal reproche fait à cette nouvelle version : des temps de chargement plus longs que prévu.
Dans « Pikmin 4 Nintendo Switch 2 Edition + Défi pour tous ! Test de compétences en rangement », nous avons constaté un dysfonctionnement qui entraîne un temps de chargement prolongé lors du déplacement vers une zone terrestre incluant le camp de secours.— 任天堂サポート (@nintendo_cs) November 26, 2026
Actuellement, nous préparons des données de mise à jour pour corriger ce dysfonctionnement. Nous sommes désolés pour les désagréments causés.
De plus, nous avons constaté un dysfonctionnement qui peut entraîner un temps de chargement prolongé pour le démarrage du jeu ou le changement d'écran lorsque le jeu est lancé ou que l'on accède au « Test de compétences en rangement » dans un environnement de communication instable. Concernant ce dysfonctionnement, nous enquêtons actuellement sur la cause.
Si un dysfonctionnement se produit, il peut être amélioré en jouant dans un environnement de communication stable.
Un correctif en préparationSelon Nintendo, les chargements s'éternisent lorsque l'on se rend dans les zones de surface, y compris au départ du camp. Une mise à jour est en cours de préparation pour régler le problème, mais Big N n'a donné aucune date pour le moment.
Ces lenteurs faisaient partie des points qui ternissaient un peu cette version, comme nous le soulignions dans notre test de Pikmin 4 Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori. Reste à voir si cette mise à jour suffira à convaincre les plus déçus.
Les temps de chargement vous ont-ils gâché l'expérience sur Pikmin 4 Switch 2 Edition ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo
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