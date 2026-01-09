Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Moyenne de 5,0 - 2 notes

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 2 ajouts
  • Devenir fan ! 1 fan, et vous ?
Pikmin 3 Deluxe Disponible sur Switch depuis le 30/10/2020
News Pikmin 3 Deluxe (Switch)

Pikmin 3 Deluxe : une mise à jour gratuite et surprise pour la Switch 2

Nintendo déploie sans prévenir la version 1.2.0 : la résolution grimpe sur Switch 2 et la Bataille Bingo passe au GameShare, sans le moindre surcoût.

News
Résumé de cette actualité en trois points :
  • Pikmin 3 Deluxe passe en version 1.2.0 avec une mise à jour gratuite, sans annonce préalable
  • Sur Switch 2, la résolution augmente et l'image devient plus nette
  • Le mode Bataille Bingo prend en charge le GameShare, en local comme via GameChat

On ne l'avait pas vue venir, et c'est bien ce qui la rend savoureuse : Nintendo vient de mettre en ligne une mise à jour gratuite de Pikmin 3 Deluxe qui améliore le rendu du jeu sur Switch 2. Aucune communication en amont, aucun teasing, juste une notification et un téléchargement : on prend !

Une image enfin à la hauteur sur Switch 2

Le patch ajoute la prise en charge de l'affichage de la Switch 2 et des téléviseurs haute résolution, ce qui se traduit par une image plus nette. Le gain concerne le mode docké comme le mode portable.

Pour mesurer ce que ça représente, il faut se souvenir de ce qu'on écrivait à la sortie du jeu. Dans notre analyse des résolutions et du framerate de Pikmin 3 Deluxe, on relevait un affichage en 720p en docké et en 576p en portable, à 30 images par seconde. Autrement dit, le portage Switch reprenait telles quelles les définitions de la version Wii U de 2013. C'est ce plafond que Nintendo fait sauter aujourd'hui.
En revanche, les notes de mise à jour ne mentionnent ni gain de fluidité ni prise en charge du mode souris. Le jeu reste à 30 images par seconde, et il faudra faire avec.

La Bataille Bingo s'ouvre au GameShare

La seconde nouveauté nous plaît beaucoup. Le mode Bataille Bingo, celui où l'on court après les fruits et les bestioles pour compléter sa grille avant l'adversaire, prend désormais en charge le GameShare. Depuis l'écran-titre du mode, deux options apparaissent : le jeu local et le passage par GameChat.
Concrètement, on peut affronter quelqu'un à côté de soi en communication locale, ou défier un ami à distance pendant une session de GameChat. Encore mieux, la partie partagée en local peut être reçue sur une Switch première du nom : un seul exemplaire du jeu suffit donc pour jouer à deux. Le GameChat, lui, reste réservé à la Switch 2 et demande une connexion internet ainsi qu'un abonnement Nintendo Switch Online payant.

Une bonne raison de replonger

On avoue une tendresse particulière pour ce jeu, à qui nous avions mis un 18/20 dans notre test de Pikmin 3 Deluxe en 2020. Six ans plus tard, voir Nintendo revenir gratuitement sur un titre de son catalogue Switch pour le mettre au goût du jour fait clairement plaisir, surtout quand la logique commerciale du moment consiste plutôt à vendre des éditions Switch 2 séparées.
On avait d'ailleurs un indice sous les yeux : une classification Switch 2 du jeu avait été repérée en ligne en décembre dernier. Reste à savoir si d'autres titres Switch vont profiter du même traitement discret, et beaucoup d'entre nous pensent très fort à Pikmin 4. Rien d'officiel de ce côté, mais on peut toujours rêver.
Allez-vous relancer Pikmin 3 Deluxe pour voir la différence, ou attendez-vous plutôt une éventuelle mise à jour de Pikmin 4 ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Nintendo, NintendoLife
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - La Switch 2 a un an !
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil