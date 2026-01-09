Pikmin 3 Deluxe : une mise à jour gratuite et surprise pour la Switch 2
Nintendo déploie sans prévenir la version 1.2.0 : la résolution grimpe sur Switch 2 et la Bataille Bingo passe au GameShare, sans le moindre surcoût.News
- Pikmin 3 Deluxe passe en version 1.2.0 avec une mise à jour gratuite, sans annonce préalable
- Sur Switch 2, la résolution augmente et l'image devient plus nette
- Le mode Bataille Bingo prend en charge le GameShare, en local comme via GameChat
On ne l'avait pas vue venir, et c'est bien ce qui la rend savoureuse : Nintendo vient de mettre en ligne une mise à jour gratuite de Pikmin 3 Deluxe qui améliore le rendu du jeu sur Switch 2. Aucune communication en amont, aucun teasing, juste une notification et un téléchargement : on prend !
Une image enfin à la hauteur sur Switch 2Le patch ajoute la prise en charge de l'affichage de la Switch 2 et des téléviseurs haute résolution, ce qui se traduit par une image plus nette. Le gain concerne le mode docké comme le mode portable.
Pour mesurer ce que ça représente, il faut se souvenir de ce qu'on écrivait à la sortie du jeu. Dans notre analyse des résolutions et du framerate de Pikmin 3 Deluxe, on relevait un affichage en 720p en docké et en 576p en portable, à 30 images par seconde. Autrement dit, le portage Switch reprenait telles quelles les définitions de la version Wii U de 2013. C'est ce plafond que Nintendo fait sauter aujourd'hui.
La Bataille Bingo s'ouvre au GameShareLa seconde nouveauté nous plaît beaucoup. Le mode Bataille Bingo, celui où l'on court après les fruits et les bestioles pour compléter sa grille avant l'adversaire, prend désormais en charge le GameShare. Depuis l'écran-titre du mode, deux options apparaissent : le jeu local et le passage par GameChat.
Une bonne raison de replongerOn avoue une tendresse particulière pour ce jeu, à qui nous avions mis un 18/20 dans notre test de Pikmin 3 Deluxe en 2020. Six ans plus tard, voir Nintendo revenir gratuitement sur un titre de son catalogue Switch pour le mettre au goût du jour fait clairement plaisir, surtout quand la logique commerciale du moment consiste plutôt à vendre des éditions Switch 2 séparées.
Allez-vous relancer Pikmin 3 Deluxe pour voir la différence, ou attendez-vous plutôt une éventuelle mise à jour de Pikmin 4 ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Alors ça c'est génial : une mise à jour de Pikmin 3 Deluxe pour Nintendo Switch 2 est disponible, et elle est gratuite !! Est-ce que vous l'avez essayée ? Ici, on a hâte de voir les Pikmin dans des graphismes encore plus mignons !!! https://t.co/jDs0TRcAe1— Puissance Nintendo (@pnintendo) September 1, 2026
Nintendo, NintendoLife
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.