Les derniers chiffres de vente révèlent en effet que Pikmin 3 Deluxe est devenu l'épisode le plus populaire au pays du Soleil Levant, avec 513 225 exemplaires vendus au total, passant ainsi devant les 502 996 du premier épisode sorti à l'origine sur GameCube en 2001.La version Deluxe dépasse ainsi également la version de base sortie sur Wii U en 2013, écoulée à 232 313 exemplaires, soit le double en même pas 3 mois de commercialisation. À noter que les versions dématérialisées ne sont pas rentrées en compte.Vous pouvez retrouver notre test de Pikmin 3 Deluxe en cliquant ici , et nous vous rappelons qu'une démo du jeu est également disponible en téléchargement sur l'eShop de la Switch.Source : Nintendo Everything