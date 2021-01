News Pokémon Epée & Bouclier (Switch)

Profitons de cette fin de week-end pour s'élever de quelques centaines de kilomètres au-dessus du plancher des vaches pour un petit tour auprès de la station spatiale internationale ISS. Celle-ci continue à recevoir régulièrement différents équipages pour de nombreuses missions d'observations et des tests scientifiques et techniques. Outre différents aspects pédagogiques, l'équipage se voit confier parfois quelques animations amusantes, sponsorisées par le biais de grands groupes (en contrepartie d'argent toujours utile pour le bon déroulement des missions). Actuellement, parmi les astronautes présents dans la station, nous avons le japonais Soichi Noguchi, dont voici une petite vidéo de présentation.



Pour se préparer au passage de l'année 2021, un live spécial a été organisé avec la visite étonnante de Pikachu et Rayquaza, Pikachu s'amusant notamment à flotter dans la station devant les yeux de l'astronaute qui a bien souri de la situation.

Ne tardez donc pas à le récupérer, pour garder une trace de cet événement spatial. A noter, selon Pokémon France, que des pokémon devraient être intégrés dans une série de galettes des rois dans l'enseigne Intermarché. Attrapez donc les tous, sans tomber malade cependant pour cause d'excès de consommation de frangipane.



Soyez à l'affût pendant les fêtes, car vous pourrez croiser certains de vos amis Pokémon dans les délicieuses galettes d'Intermarché ! pic.twitter.com/3eECHxYcF1 — Pokémon France (@PokemonFR) December 29, 2020



L'agence spatiale japonaise JAXA et PASSCUR ont collaboré avec trois entreprises, dont Pokémon, pour vérifier la technologie et la gestion de contenus dans le secteur des médias spatiaux. Pikachu est ainsi apparu dans l'émission à partir de 23h45 le 31 décembre 2020, avec l'astronaute Soichi Noguchi, dérivant dans l'apesanteur de l'ISS, tandis que Rayquaza préférait effectuer quelques acrobaties dans la couche d'ozone.Hormis ce coup de com publicitaire, un Kibo Pikachu est désormais distribué dans le jeu Pokémon Epée et Bouclier, du 1er au 15 janvier 2021. C'est un pokémon de niveau 21.