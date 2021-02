News Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch)

C'était un titre que nous voulions vraiment en édition physique et nous sommes ravis par la proposition Fnac regroupant le jeu sur cartouche, son boitier physique classique et son Steelbook. Un Steelbook très réussi extérieurement mais au design plus sage à l'intérieur.



Du côté du boitier classique, on apprécie de retrouver la belle illustration à l'intérieur, mais avec les couleurs un peu effacées.





Nous avions eu l'occasion de rejouer récemment à la version Wii U et cette version Switch est donc très proche, un poil plus rapide (le rendu sur la télé est également un peu meilleur). Mais si nous avons craqué, c'est essentiellement pour l'apport du online et surtout pour ce fameux Bowser's Fury. Et comme tout produit Nintendo, cela coûte souvent moins cher de l'acheter en version physique lors de son lancement qu'en version dématérialisée.





Le jeu est actuellement âprement disputé par nos juniors, on vous souhaite de votre côté de bonnes parties sur le titre familial du moment.