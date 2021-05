News Super Mario 64 (N64)

Quand Super Mario 64 devient Super Luigi 64 par la magie des moddeurs





Fruit du travail des moddeurs PimpUigi, Marshivolt et Kaze Emanuar, ce mode remplace Mario et sa casquette rouge par Luigi et sa casquette verte. Plus exactement, ce mod apporte cinq nouveaux costumes pour Luigi :









Ce hack prolonge encore plus loin l'expérience en faisant intervenir Yoshi, qui peut être chevaucher par Luigi, le tout accompagné par les célèbres œufs Yoshi. 36 Mo pour télécharger tout cela, avec des optimisations pour les émulateurs N64 et on obtient un résultat amusant et assez étonnant. A découvrir par curiosité. Une originalité que nous a fait découvrir MagMo5.com

Super Luigi 64 - Release & Download (Full Playthrough) (Real N64 Recording) 05/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

RetroTINK 5X-Pro, un upscaler basé sur la technologie FPGA

Décidement on trouve des informations très sympathiques auprès de MagMo5 , avec ce produit qui devrait ravir les amateurs de retrogaming, se désolant du rendu de l'affichage de leur vieille console sur nos écrans modernes.





Cet upscaler utilise une technologie largement utilisée par la société Analogue (avec ses fameuses NES coutant une blinde mais à l'affichage formidable), le FPGA. Un FPGA est comme une boîte remplie de blocs fonctionnels colorés et libres de droits pour créer des circuits numériques. Vous pouvez relier les blocs entre eux comme vous le souhaitez, pour répondre aux besoins de votre application. De par son architecture, un FPGA se révèle très flexible (on peut sans problème reconfigurer un produit après sa création et ainsi faire évoluer notre projet en fonction de l'évolution des technologies et nos exigences) et surtout très rapide car en travaillant en parallèle, plusieurs actions peuvent être effectuées simultanément, ce qui est très intéressant pour la partie graphique notamment.





Tout cela se programme via un type de langage spécial, appelé HDL (Hardware Description Language) et le code est traduit directement en instructions matérielles et non en instructions CPU. On n'entrera pas plus loin dans les détails, on reste sur un petit matin, et si vous voulez vous penchez davantage sur le sujet, divers forums techniques pourront répondre à vos questions.



RetroTINK propose donc son 5X-Pro, un upscaler exploitant le FPGA, pour garantir du 1080p ou plus sans scintillement ni lag, avec en entrée du composité, du S-Vidéo, du composante et du RGB. De quoi permettre déjà un joli panel de source au niveaux des vieilles consoles. L'alimentation est en microUSB. Proposé au tarif de 229 € (275$) hors frais de port et douane (hic en ce moment), cet upscaler laisse entrevoir des performances prometteuses, qui vont encore être améliorées dans le futur puisque quelques problèmes ont été relevés sur certaines versions de Néo-Géo et la Master System. Le succès du lancement du produit le 1e mai a été au rendez-vous car les premiers stocks sont déjà partis. Il faudra suivre les réassorts ultérieurs.







Il est prévu à l'avenir de lancer une gamme d'upscalers dédiés à un modèle précis de console, afin de remplacer directement leurs câbles vidéo et les candidats sont les suivants : la Super Nintendo, la Saturn, la Playstation et la Mega Drive.

RetroTINK-5X Autophase Example: SNES, Genesis and PS1 05/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

RetroTINK-5X MA Deinterlacer and Resolution Change 05/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une faille de sécurité toujours présente dans la dernière mise à jour de la Nintendo Switch



Pas de risque de pirater cependant la console, l'exploit nommé XSS permet d'exécuter sur tous les appareils se connectant à sa console, son propre code Javascript en utilisant le dernier utilitaire de transfert de captures d'écran. Un certain Conor a réalisé la preuve de cette faille, qui peut engendrer certaines nuisances et Nintendo a été prévenu du problème.





Source : Pwnistry





Lancement de l'année anniversaire des 35 ans de Zelda avant la troisième semaine de mai.





Selon Samus Hunter, avant la troisième semaine de mai 2021; nous devrions obtenir des informations sur Zelda et ce qui va commencer à être organisé pour cette année anniversaire. Un premier apéritif avant l'E3 de juin.

Starting this month we are going to see more news on the #Zelda series! It will likely be an appetizer before the main course at E3, but we are entering the #Zelda35 anniversary!#Nintendo #NintendoLeaks #TheLegendOfZelda #HWAoC #BotW pic.twitter.com/lf68l2K80b — Samus Hunter | Nintendo Leak inside (@SamusHunter2) May 2, 2021



Allez hop, une petite rumeur apparut la veille, qu'on manipule toujours avec grande prudence. Elle nous provient de Samus Hunter, qui s'est spécialisé dans certains leak de qualité ces derniers mois, puisqu'elle a à son crédit quelques informations sur Monster Hunter Risen Splatoon 3, Mario Golf et certaines informations sur les DLC d'Hyrule Warriors: l'ère du fléau. Sur le papier, on est loin des simples plaisantins qui livrent dans tous les sens leurs pronostics.Selon Samus Hunter, avant la troisième semaine de mai 2021; nous devrions obtenir des informations sur Zelda et ce qui va commencer à être organisé pour cette année anniversaire. Un premier apéritif avant l'E3 de juin.

