Une mise à jour hivernale pour Torchlight III

Alors que nous sommes encore en train de jouer pas mal au second opus, le troisième épisode est sortie en octobre dernier et nous fait pas mal envie (mais avant on veut se terminer l'épisode précédent). A ranger dans les séries des titres qui vous emportent pendant des dizaines d'heures sans broncher, les Torchlight II et III ont reçu de bons portages sur la console Switch mais avec des dates de sortie qui les ont toujours un peu fait éclipser par la concurrence.





Histoire de redonner un peu de visibilité à ce troisième opus, le studio propose des mises à jour saisonnales avec de nouveaux contenus, d'autant que sa direction artistique s'affranchit de plus en plus de son modèle original, Diablo.





Torchlight III - Bande-annonce de lancement sur Nintendo Switch 28/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une première mise à jour pour Halloween a apporté quelques retouches et corrections de bugs (notamment du côté du Don'djinn de Fazir, avec deux nouveaux attributs, Entrave et Essentiel, ainsi que la possibilité de redistribué autrement des points de compétences via l'achat de Révisions) . Huit objets légendaires et deux armes (L'épée de la Légion perdue, faisant apparaître un bataillon de squelettes fantômes, et la Masse Foudroyante qui relâche des projectiles électriques) vont vous permettre d'avancer avec plus d'assurance dans l'histoire (il y a également une nouvelle armure).







Pour pousser un peu à l'achat, les trois familiers que vous pouviez rencontrer dans le jeu pour vous accompagner dans vos combats, après avoir vaincu quelques boss, ne seront plus accessibles en arrivant en 2021. Un choix regrettable car privant d'un bon gameplay les joueurs qui souhaiteraient venir ce titre après les fêtes après avoir soufflé au niveau des dépenses.



Torchlight III - Bienvenue sur la Frontière 28/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Désormais avec la nouvelle mise à jour programmée pour mi-décembre, c'est l'hiver qui s'invite un peu plus dans le jeu, le paysage recevant de la neige pour un contrat à durée limitée le temps de fêtes (les joueurs qui possèdent le jeu garderont de manière permanente les ajouts, les autres en revanche n'y auront plus accès s'ils investissent dans quelques mois). Au niveau du fort, de nouveaux espaces de stockage apparaissent via une cave. A noter que lorsque la mise à jour hivernale se mettra en place, les artefacts spécifiques de la mise à jour Halloween ne seront plus disponibles (il faudra probablement attendre un an, un roulement saisonnier que l'on connaît bien sur des titres comme Animal Crossing).





Cette mise à jour apporte de nouveaux équipements et notamment une nouvelle masse, une épée et un bouclier. Les familiers vont se doter de la capacité d'aller chercher des potions et bénéficieront de plus de compétences.



Les développeurs semblent avoir entendu certaines doléances de joueurs et profitent de cette mise à jour pour renforcer la difficulté et le nombre de récompenses dans certaines quêtes du Don'djinn de Fazir, mais c'est surtout la classe de Forgé qui recevra une refonte en profondeur au niveau de ses compétences afin de rééquilibrer son intérêt par rapport aux autres classes.

La mise à jour hivernale arrive prochainement !



* Objets et familiers hivernaux

* Nouvel l'équipement légendaire

* Refonte du Forgé, améliorations de Fazir, transmutation, et bien plus !



En savoir plus https://t.co/7Tz7rFwO3A pic.twitter.com/GVKlL0fl2A — Torchlight France (@Torchlight_FR) November 25, 2020

Vous n'avez pas encore ce titre ? Eh bien c'est peut-être l'occasion de vous y pencher rapidement. Le titre est proposé à 39,99 € sur l'eShop et nécessite 6771 Mo d'espace mémoire pour se charger, auquel il faudra rajouter le poids de deux mises à jour susmentionnées. Les combats sont nombreux, renforcés par de nombreux effets visuels de qualité, et ces petites mises à jour devraient intéresser les fans de challenges plus hardcores qui avaient quelque peu pesté contre l'accessibilité un peu trop grand public de ce troisième opus par rapport au gameplay du second opus. Pas sûr que cela compense totalement certains errements de refonte liés à un développement chaotique qui devaient en faire un titre free-to-play initialement, mais par petites touches, les développeurs ramènent ce troisième opus vers les bases qui avaient fait le succès des deux précédents opus.



Captain Tsubasa annonce trois nouveaux personnages via DLC

Autre titre que nous n'avons finalement pas eu entre les mains dans sa version définitive pour pouvoir le tester et que nous n'avons pas acquis personnellement suite à quelques doutes sur certains aspects du jeu. On l'a constaté, Captain Tsubasa a profondément divisé les joueurs, qui ont globalement salué la bonne qualité de son jeu en solo mais ont râlé face à de nombreux bugs sur le online, pas vraiment stable. Encore aujourd'hui, les lags et autres problèmes ne semblent pas réglés malgré quelques mises à jour, alors l'annonce de nouveaux personnages risquent de ne pas faire grand effet sur de nombreux joueurs pour qui le foot, c'est d'abord une bonne expérience à plusieurs, en online en particulier pendant ces temps de confinement, d'autant qu'il va falloir à nouveau dépenser 24,99 € pour obtenir ce Character Pass.











① Stefan Lévine

Technique : Feinte de l'aurore

Le milieu de terrain honoraire suédois. Il est polyvalent. La Feinte de l'aurore est un dribble qui améliore la technique lorsque vous passez un adversaire. Ce meneur a de la technique et une certaine rapidité. Il déconcerte l'adversaire de ses mouvements rapides.



② Ricardo Espadas

Technique et compétence : Gardien miraculeux / Tir feinté

Le gardien de la sélection junior mexicaine. Il passera lui aussi à l'attaque ! De petite stature, il sait néanmoins arrêter les tirs de ses mouvements rapides. C'est également un joueur de champ sûr de ses capacités. Ses compétences de contre-attaque sont développées et il peut passer à l'attaque en améliorant son statut.



③ Singprasert Bunaak

Technique : Dribble muay-thaï / Blocage tenace

Le défenseur de la sélection junior thaïlandaise. Il se bat pour gagner et répète que « Le foot est un art martial. ». Ses compétences s'inspirent du muay-thaï, son corps s'est endurci grâce à la pratique de ce sport martial et il n'hésite pas à s'en prendre physiquement à ses adversaires. Ce puissant défenseur peut réduire le niveau de compétence de l'adversaire d'un violent tacle et d'un blocage.

Bandai Namco a mis en avant les différentes caractéristiques des gardiens, afin de vous concocter une Dream Team pour vos parties. Vous pouvez consulter tout cela sur Bandai Namco a mis en avant les différentes caractéristiques des gardiens, afin de vous concocter une Dream Team pour vos parties. Vous pouvez consulter tout cela sur la page officielle.

Disgaea 6 met en avant Zed et son pouvoir d'ultra-réincarnation

Même s'il faudra encore patienter jusqu'à l'été prochain pour prendre en main ce sixième épisode qui basculera avec des graphismes en 3D, voici une petite vidéo mettant en avant le pouvoir très puissant de notre héros. Mais avant, afin de rafraichir les mémoires, regardons une vidéo de gameplay du jeu tel qu'il nous est apparu lors du dernier TGS.



Disgaea 6 - 23 minutes of strategy RPG gameplay, dood | Tokyo Game Show 2020 28/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nous pouvons passer sur la présentation plus en détail du super pouvoir de Zed. Alors, allez-vous vous laisser tenter l'été prochain ?









Disgaea 6: Defiance of Destiny - Story Trailer (Nintendo Switch) 28/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube