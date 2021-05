Bonjour à tous. Une petite pensée pour ceux qui ont guetté cette nuit l'annonce de la Switch Pro. Pour le moment, c'est calme mais c'est vrai que depuis quelques jours, cela s'agite beaucoup.Nvidia a discrètement augmenté la production de puce Jetson vers une plus grande usine et nous avons eu l'arrivée de Hynix qui se lance massivement dans le marché des mémoires pour automobiles avec la dynamique actuelle autour de l’industrie des cartes multimédias intégrées (EMMC).





On se dit quel rapport avec la Switch pro ? Et bien quand on parle de Jetson, on pense à la solution Xavier de Nvidia dont beaucoup imaginent que sortira le futur processeur remplaçant de l'actuel SOC équipant notre Switch. Nvidia qui fait feu de tout bois avec la présentation de l'Unreal Engine 5, dont les nouvelles cartes graphiques (encore trop souvent en fort pénurie) sont désormais compatibles.

Welcome to Unreal Engine 5 Early Access 28/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Panique à la Poste ! Les Kiwis débarquent !

Si vous avez déjà aperçu ces étranges créatures endémiques de Nouvelle-Zélande, les voici qui débarquent dans un jeu vidéo de Sold Out, Stonewheat & Sons et Just For Games : KeyWe. Le titre misant sur la coopération sortira le 31 août 2021 en version physique sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One et Nintendo Switch.

En supplément, la version Nintendo Switch de KeyWe comprendra les accessoires et costumes exclusifs "Chevalier Lavande" et "Chevalier Ambre" pour permettre aux joueurs de distribuer le courrier façon médiévale. Équipez Jeff et Debra de casques éblouissants et de boucliers majestueux, et prenez d'assaut le téléposte pour l'honneur de Bungalow Basin !

Bienvenue dans KeyWe, le jeu postal en coopératif, où divertissement, chaos et frénésie se mêlent et s'entremêlent joyeusement. Accrochez-vous car vous avez du courrier à livrer tous azimuts! Eh oui, vous incarnez Jeff et Debra, deux petits oiseaux kiwis qui ne sont autres que les deux nouvelles recrues du Bureau de Téléposte du Bassin du Bungalow.





Sans main pour accomplir les menues besognes inhérentes à leur emploi, nos deux oiseaux doivent bondir, donner des coups de bec et percuter le sol avec leur popotin pour se frayer un chemin à travers un paysage interactif foisonnant de leviers, de clochettes et de boutons! Mais pourquoi toute cette agitation? Tout simplement parce qu'il faut livrer d'innombrables lettres en temps et en heure! Du Dépôt, au Bureau du télégraphe, en passant par la Plateforme de distribution et le Poulailler des casoars, le courrier au Téléposte... passe comme une lettre à la poste... enfin, généralement.

Surmontez les (petits) désagréments quotidiens :

Bravez une météo peu clémente (et d'autres trucs encore plus étranges) tout en vous dandinant entre les différentes salles du Téléposte pour garantir que les habitants du Bassin du Bungalow reçoivent leur courrier. Et figurez-vous que les journées de travail sont loin d'être de tout repos : entre tempêtes de sable, blizzards, plantes carnivores et activités paranormales, Jeff et Debra ont du pain sur la planche! Faites équipe ou soyez votre propre patron :





Incarnez notre duo intrépide d'oiseaux, et mettez votre habileté de postier à l'épreuve en mode solo ou faites équipe avec un(e) ami(e) pour faire face au chaos qui règne dans la salle du courrier! À vous de tirer votre épingle du jeu en modes coopératif en ligne et local. Quelle que soit la manière dont vous jouez, vous pourrez toujours compter sur l'équipe fort compétente du Téléposte : un groupe bigarré de postiers professionnels hauts en couleur qui se feront un plaisir d'aider vos kiwis à accomplir leurs tâches. Collectez des timbres pour personnaliser vos kiwis :

Coordonnez vos kiwis pour obtenir le plus vite possible les messages envoyés. À la fin de chaque quart de travail, vous gagnerez des timbres qui vous permettront de débloquer de nouveaux accessoires de garde-robe pour personnaliser Jeff et Debra, et en faire les postiers à plumes les mieux habillés du Bassin du Bungalow. Libérez toute votre créativité avec des chapeaux, des masques, des sacs à dos, des coiffures et des motifs de plumes. Sachez-le : au Téléposte, il n'y a pas de code vestimentaire! Restez à l'affût des objets de collection :

Les coins et recoins du Téléposte foisonnent de trucs et bidules tous plus étrangissimes les uns que les autres. Les kiwis les plus fureteurs pourront résoudre des énigmes savamment dissimulées et dénicher ainsi des objets de collection qui débloqueront des équipements cosmétiques spéciaux. Plongez au cœur du chaos avec les Heures sup. :



Et n'oubliez pas que vous pouvez gagner des timbres en menant à bien des tâches supplémentaires au Téléposte. Nourrissez les casoars et faites-leur faire de l'exercice, colmater les canalisations qui fuient au sous-sol, veillez à ce que la réserve de papier bulle soit testée en bonne et due forme, puis remontez le moral des collègues avec des batailles de boules de neige! Il ne s'agit là que de quelques-unes des merveilleuses aventures en heures sup. qui vous attendent!

KeyWe - Release Date Announcement Trailer - Nintendo Switch 27/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Caractéristiques de KeyWe apportés par Just for Games :





Co-op mignonne et chaotique – Faites équipes avec un partenaire à vos côtés, ou formez un duo en ligne en coopération chaotique.





Jeu solo adorable – Contrôlez les deux kiwis avec une seule manette pour affronter en solo les aventures du service postal.





Environnements postaux périlleux– Trouvez votre chemin sur les bureaux de la salle du courrier et des salles d'expédition pour devenir un maître du service postal.





Absurdités saisonnières – Faites face aux dangers créés par la météo hivernale, les orages d'automne, et bien plus, afin de devenir des pros de la poste.





Kiwis personnalisables– Changez la couleur des plumes de votre kiwi et débloquer des nouveaux accessoires – parce que les kiwis sont adorables avec de petits chapeaux !





On se retrouve autour d'une vidéo de gameplay de la chaine YouTube PlayFrame pour un titre qui devrait séduire d'abord les plus jeunes. Affichage en français de l'interface.

KeyWe - It's Flightless Co-op Mailroom Chaos! 27/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

LEGEND OF MANA se dévoile avec de nouvelles informations

Titre très attendu par tous les fans nostalgiques de l'âge d'or de la Snes, Legend of Mana a lancé les précommandes pour son arrivée le 24 juin 2021 sur Nintendo Switch.





On rappelle que le titre, correspondant au quatrième opus de la franchise Mana, proposera des visuels remasterisés, une bande originale réarrangée, des arrière-plans redessinés et une interface actualisée.

Dans Legend of Mana, fans de longue date et nouveaux venus partiront à la recherche du mystique Arbre de Mana, aperçu dans un rêve, en parcourant une carte du monde désespérément vide. Au cours de leur voyage, les joueurs rencontreront divers personnages hauts en couleur, affronteront de redoutables monstres lors de combat en temps réel, et exploreront le vaste monde de Fa'Diel au rythme de l'histoire indémodable de Legend of Mana.

Dans l’arc narratif "The Escad Story Arc”, les joueurs suivront les péripéties de quatre amis d’enfance, Escad, Daena, Matilda et Irwin. Ils découvriront leurs motivations contradictoires suite à la Guerre des Fées ayant eu lieu dix ans auparavant. Dans l’arc narratif "The Dragon Killer Arc”, les joueurs rejoindront Larc, chevalier dragon de Drakonis, dans sa quête pour vaincre les Dragons de la Sagesse tout en affrontant un autre chevalier dragon, Sierra.

Au fil de leur progression dans le jeu, les joueurs pourront également accéder au verger du vallon isolé habité par Trent, un arbre ancestral pouvant faire pousser les fruits et légumes utilisés pour nourrir les familiers, peindre les golems ou modifier les équipements.

Équipement exclusif – Les joueurs pourront forger un nouvel équipement exclusif et modifier leur équipement déjà existant à la Forge. De plus, une fois que l’atelier aura été construit, les joueurs pourront s’en servir pour fabriquer de puissants instruments enchantés.

Familiers – Les joueurs peuvent trouver des œufs et les faire éclore pour adopter des familiers possédant des capacités de soutien “Synchro Effects” très utiles pour aider les joueurs à remporter la victoire dans les combats. Les familiers vivent dans le corral des monstres situé sur le terrain de la maison du joueur et peuvent rapidement devenir plus fort si le joueur les envoie jouer au mini-jeu “Ring Ring Land”.





Golems magiques – Les golems sont des formes de vie magiques que les joueurs peuvent collecter. Ils ont été imprégnés de la puissance de Mana et apportent leur soutien durant les combats. Les joueurs peuvent contrôler les PV (points de vie) et les stats de leurs golems, et peuvent les équiper avec plus de 50 capacités offensives ou défensives différentes pour les aider à vaincre leurs ennemis au combat.









Disponible pour 29,99 € en version dématérialisée sur l'eShop de la Switch, un bonus de précommande sera offert pour tous les joueurs qui achèteront le jeu avant le 23 juillet 2021 : dix avatars et un thème spécial Legend of Mana pour PlayStation®4, ou un fond d'écran Legend of Mana pour PC (STEAM®). Et sur Switch ? On attend les infos.

Legend of Mana - Announcement Trailer - Nintendo Switch 28/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

SUPER MAGBOT arrive le 22 juin

Super Magbot est un jeu exigeant où SAUTER EST INTERDIT ! Maîtrisez vos pouvoirs magnétiques rapidement et avec précision pour terminer les niveaux.

Quelle est l'histoire de ce titre au gameplay un peu différent des autres ?

Le système de Magnetia court un danger terrible alors que le mal se répand dans la galaxie. Tous les espoirs reposent désormais sur les épaules d'un petit robot explorateur : Magbot! Fort de sa capacité à contrôler les pôles magnétiques négatifs (bleus) et positifs (rouges), Magbot doit traverser une myriade d'environnements hostiles aux plateformes dantesques pour sauver sa planète natale, MagTek.

Profitez d'une ambiance de jeu classique : Avec un style Pixel art de 16 bits et à une bande-son synthétisée énergétique crée par Moonsailor.

Pour se faire une première idée du jeu, une démo est dès à présent disponible.



Super Magbot launches this June on Nintendo Switch & PC! | Release Date Trailer 28/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Hentai vs. Evil disponible dès à présent

Que diriez-vous de tuer des zombies et des démons tout en profitant d'une ambiance un peu coquine pour pimenter les choses ? Dans Hentai vs. Evil, des démons ont envahi la ville, les banlieues et même la plage, transformant les habitants en zombies dévoreurs de chair et jetant les jolies filles dans des cages. Il est temps de mettre fin à cette folie ! Sauvez ces filles et enrôlez-les dans vos rangs pour éliminer la source du mal sous une pluie de balles !

Avec ses trois personnages jouables, tous personnalisables selon vos préférences, Hentai vs. Evil vous offre un jeu d'action hédoniste dans lequel le plaisir l'emporte sur tout le reste. Parcourez à pied des scènes ouvertes, utilisez toutes sortes d'armes pour terrasser vos ennemis, survivez en récupérant des bonus et assurez-vous qu'aucune waifu ne soit laissée pour compte !

Hentai vs. Evil Trailer (PS4/PS5, Switch) 28/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Caractéristiques :

• Choisissez un des niveaux de difficulté disponibles.

Hentai vs. Evil Nintendo Switch Gameplay 28/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Beaucoup de souviennent du petit tweet très tardif, de mémoire 3 h du matin, pour indiquer l'annonce de la présentation Switch. Une annonce dans les prochains jours (avant l'E3) pour permettre ensuite aux différents studios de pouvoir présenter tranquillement leurs créations en mentionnant la compatibilité avec la Switch Pro est effectivement envisageable. Mais Nintendo fait rarement deux fois la même chose, alors prudence car si effectivement tout le secteur commence à se remettre en place, cela ne veut pas dire que Nintendo va dégainer dans les prochaines heures son évolution console. Quoique....Pour comprendre le principe de ce jeu, imaginons un service postal. Expédier des courriers ou des collis, envoyer des messages urgents, taper des télégrammes, ce ne sont que quelques exemples quotidiens de nos sympathiques postiers. Là où cela va se corser, c'est quand ces fameux postiers sont des kiwis, des oiseaux sans bras. Vous allez donc diriger Jeff et Debra, deux petits kiwis dans ce quotidien harassant, en les faisant sauter, picorer et donner des coups de postérieur pour interagir dans leur environnement composé de leviers, cloches et boutons pour livrer ces messages à temps. On imagine que tout ne sera pas simple et que cela va vite virer au chaos.Pagaille dans la salle du courrier – Incarnez un kiwi postier et coopérez avec un ami pour taper des télégrammes, envoyer des messages urgents, expédier des paquets et garder un rythme fluide d'envoi de courrier.Le studio de développement Astral Pixel et l'éditeur Team17 annoncent l'arrivée dans un peu moins d'un mois d'un petit jeu de type aventure, plateforme 2D, casse-tête, action de 273 Mo (jeu solo) : Super Magbot. Il sera disponible pour 17,99 €.Force magnétique et attraction : Utilisez la puissance d'attraction de la force magnétique pour atteindre des plateformes et franchir des obstacles périlleux.Force magnétique et répulsion : Les Magbots sont très lourds et incapables de sauter par eux-mêmes! Heureusement, vous pouvez utiliser le pouvoir de répulsion de la force magnétique pour vous élancer dans les airs!Récupérez des fragments d'étoiles : Maîtrisez chaque niveau en récupérant des fragments d'étoiles difficiles à atteindre pour débloquer des défis supplémentaires.Oh oh, cela faisait un moment que nous n'avions pas vu passer ce type de jeu, à la modélisation particulière. Disponible dès à présent pour 7,99 € sur l'eShop jusqu'au16/06/2021 au lieu de 9,99 €, ce titre solo de catégorie PEGI 16 va vous demander de sauver des filles anime en proie à des hordes de démons et de zombies. Un titre développé par Axyos Games, Catness Game Studios et édité par eastasiasoft.• Survivez aux démons et aux zombies au cours de ce jeu d'action en 3D.• Débloquez des personnages jouables en les libérant de leur cage.• Personnalisez l'apparence des filles avec de jolies tenues (ou avec moins de vêtements).• Trouvez et utilisez différents types d'armes.• Relevez les défis des modes de jeu alternatifs.Notre petit dej s'achève sur la présentation de tous ces titres. Vous êtes encore à guetter les indices pour la Switch Pro ? Allez vous reservir du café, la nuit va être longue encore pour certains. Vous aurez bien le temps de sauter dans tous les sens lors de sa présentation. Allez, bon courage et bonne journée.