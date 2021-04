Edit ; On met à jour ce Petit Dej car notre rédacteur en chef Xavier est tombé du lit ce matin pour un long déplacement et il a servi une première salve d'infos. Alors rédaction croisée créant quelques doublons, voici notre seconde mouture du Petit Dej PN avec d'autres informations. L'actualité est de toute manière chargée !





New Pokémon Snap continue à dévoiler de nouvelles images.

La sortie de New Pokémon Snap se rapproche et The PoKémon Company a diffusé un nouveau long trailer d'une durée de cinq minutes montrant de nombreux Pokémon sauvages de la région de Lental et les environnements que vous pourrez apercevoir au cours du jeu.





Pokkén Tournament a utilisé les forces du studio de Bandai Namco afin de rendre les Pokémon attrayants d’une toute nouvelle façon. Grâce à ça, nous avons une autre opportunité de faire quelque chose ensemble, ce qui a conduit au développement de New Pokémon Snap. Nous avons pu parler aux développeurs [du jeu original paru sur Nintendo 64], et le projet a commencé avec l’implication d’un grand nombre de personnes.

L’objectif principal du jeu était de construire un monde dans lequel les Pokémon sauvages vivraient naturellement. Pour accomplir cela, nous avons d’abord cherché à créer un monde passionnant en pensant à l’environnement dans lequel les Pokémon vivent, puis nous avons créé des décors détaillés en utilisant les capacités de la Switch à leur maximum. Ce faisant, nous avons essayé de faire des Pokémon les stars du jeu, en les faisant se mouvoir naturellement tout en leur donnant une certaine présence, afin qu’il soit amusant de simplement les observer, et encore plus amusant de les prendre en photo.





On espère que ces efforts seront payant pour maintenir un gameplay sur la durée. La grande question est bien évidemment quelle suite donner à ce travail de modélisation dans les prochains épisodes Pokémon, dont la qualité graphique a toujours été un peu en retrait, en particulier au niveau de l'animation des Pokémon rencontrés.







The Great Ace Attorney Chronicles aura sa version boite aux US C'est une habitude, l'Europe se contente d'une version dématérialisée tandis que les US ont le droit à une édition physique.



Pour le moment la localisation occidentale du jeu n'évoque que l'anglais mais on peut espérer que quelques mois plus tard, à la manière des Phoenix Wright: Ace Attorney , Capcom nous délivre une petite mise à jour avec des textes en français (les voix resteront en anglais de toute manière). C'est une habitude, l'Europe se contente d'une version dématérialisée tandis que les US ont le droit à une édition physique.





On le sait, Bandai Namco est à nouveau venu à la rescousse pour aider à développer ce titre. The Pokémon Company et Bandai Namco se connaissent bien depuis notamment un certain Pokkén Tournament, qui avait apporté une représentation bien plus dynamique des Pokémon et de leurs dresseurs. D'ailleurs le réalisateur du jeu New Pokémon Snap, Haruki Suzaki, avait occupé le même poste sur Pokkén Tournament (info IGN ):