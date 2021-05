Bonjour à tous et ravis de vous retrouver en ce jeudi pour une nouvelle journée d'actualités sur Puissance Nintendo. Le café est chaud alors commençons à consommer notre petite actualité de bon matin.





Read Only Memories: NEURODIVER annoncé pour le premier trimestre 2022. Le prochain opus de la série d'aventures cyberpunk point-and-click Read Only Memories se voit dotée d'une nouvelle bande-annonce suite à l'annonce de son portage sur console Xbox Series X|S. Rappelons que le développeur MidBoss lancera NEURODIVER simultanément sur les éditions Xbox One, PS5, PS4, Switch, Steam et Epic Games Store prise en charge des systèmes d'exploitation Windows et Mac durant le premier trimestre 2022.



Retournez à Neo-San Francisco quelques années après les événements de 2064 : Read Only Memories pour traquer le Papillon d'Or, un puissant télépathe véreux qui s'est caché dans la le mémoire de ses victimes. Pour pouvoir le traquer, vous êtes l'agent ES88, une espionne douée, secondée par la créature psionique génétiquement modifiée connue sous le nom de Neurodiver, cette créature amplifiant vos capacités de lecture des pensées et vous permettant de réparer les dégâts tout en cherchant des indices.







La première démo du jeu est désormais disponible sur PC Steam, ce prologue présente la protagoniste ES88 et ses capacités psychiques lui permettant de plonger dans les souvenirs des autres. Aidez un chasseur de primes à se souvenir de ce qui s'est passé lors d'une affaire louche qui a mal tourné.







La version de poche de la bande dessinée Read Only Memories, créée par IDW Publishing et écrite par Sina Grace, vétéran de The Walking Dead, X-Men et Iceman, sera lancée en août 2021. Rassemblant toute la série en un seul volume avec du contenu supplémentaire comme des interviews, le livre comprendra également une clé de jeu Steam pour 2064 : Read Only Memories.







Notre communauté passionnée est amoureuse de Neo-San Francisco et nous sommes heureux de lui donner un avant-goût de ce sur quoi nous travaillons avant les sorties sur console et PC plus tard cette année, a déclaré Cade Peterson, PDG de MidBoss. Cette démo montre les nouvelles mécaniques de puzzle et certains des personnages ajoutant de la saveur à la prochaine entrée dans notre monde LGBTQ+-friendly.

Read Only Memories : NEURODIVER sera disponible en anglais et en japonais dès son lancement. La localisation et le doublage japonais ainsi que le support Xbox One pour toutes les régions seront assurés par Chorus Worldwide.

Identifiez, manipulez et déverrouillez des informations dans les souvenirs corrompus des victimes, vous assumerez le rôle de certains visages familiers de la série comme l'avocate Jess Meas, le hacker d'élite Tomcat ou l'ancienne inspectrice de police Lexi Rivers. Attention cependant, car dans votre enquête pour traquer le Papillon d'Or, un seul faux mouvement peut déformer la mémoire des victimes pour toujours.





2022, c'est encore loin, nous aurons donc l'occasion de reparler de ce titre dans nos colonnes lors des prochains mois.

Backbone reçoit une nouvelle vidéo de gameplay

Raw Fury et EggNut ont dévoilé une nouvelle vidéo de gameplay pour Backbone, leur jeu d'aventure et de détective en pixel-art à l'ambiance très série noire, qui prend place dans un Vancouver dystopique. Découvrez la ci-dessous. Le titre était initialement prévu pour un lancement en 2020 mais Backbone sortira finalement en 2021.

Backbone vous place dans la peau du détective privé Howard Lotor, un raton-laveur, dans un monde animal anthropomorphique. Vous avez pour but de résoudre des affaires, d'interroger des témoins, d'explorer le monde dangereux et intriguant qui vous entoure et de vous frayer un chemin vers des endroits sûrs en utilisant des mécaniques de camouflage basées sur l'odeur. En effet, l'odorat étant développé chez les animaux, il faudra masquer vos effluves naturels au moyen de poubelles si vous comptez prendre en filature diverses cibles ou vous protéger de vos ennemis.





En nous emmenant dans les différents endroits de cette ville soumise au pouvoir politique corrompu, vous allez devoir choisir entre divers pistes, sur la base d'un scénario qui traite des thèmes du pouvoir, de la corruption, du déclin de la société et de la discrimination du système. Backbone raconte une histoire qui montre comment notre environnement nous forme et comment nous l'influençons en retour.

Effectuez un travail de détective. Rassemblez des preuves, interrogez des témoins, connectez les éléments et prenez des initiatives. Le jeu ne vous prendra pas par la main, vous devrez avancer dans le jeu avec vos propres règles. Toutes les affaires ont de nombreuses pistes, et c'est à vous de décider laquelle vous voulez suivre. Capacités spéciales : l'Artefact est une technologie ancienne et unique possédant des origines et un objectif inconnus. Si vous apprenez comment l'utiliser, cela pourrait changer l'ordre des choses voire le détruire.

Blaster Master Zero 3 : ticket de sortie le 29 juillet 2021 sur Switch

Le premier opus était sorti au tout début de l'aventure Nintendo Switch, le second opus est arrivé en deux ans plus tard en mars 2019 et voilà qu'Inti Creates remet le couvert avec un troisième opus devant sortir fin juillet 2021.





Les développeurs ont partagé de nouvelles informations, comme la séquence d'ouverture et un récapitulatif des personnages principaux que sont Jason, Eve et Fred. Nous avons également quelques détails concernant le nouveau véhicule de combat, le G-SOPHIA SV.





Dans Blaster Master Zero 2, après un long et périlleux voyage à travers l'espace, Jason et Eve sont enfin arrivés sur la planète Sophia. Cependant, une nouvelle crise les attendait déjà sur place. Ils ont été attaqués par l'armée de Sophia, la Sophia Force, et leur char de combat interplanétaire tout-terrain "G-SOPHIA SV" a été rendu inopérant. Jason, Eve et Fred ont alors été capturés et immédiatement séparés les uns des autres.

"Pourquoi nous ont-ils fait ça... ?"





Avant que Jason n'ait pu trouver de réponse, la base de la Force Sophia où lui et les autres étaient retenus prisonniers a soudainement sombré dans le chaos, lui permettant de s'échapper et de récupérer G-SOPHIA SV. Le sort de Jason et Eve, et le destin de la planète Sophia... tournent tous autour de la menace du fléau mutant. Mais maintenant, un renversement interdimensionnel du destin commence...

Un jeune homme confronté à un "renversement" du destin - Jason



"G-SOPHIA SV et moi ne reculerons jamais devant notre combat pour sauver Eve !"





Jason est un jeune homme qui a lutté contre le fléau mutant à bord des chars de combat SOPHIA III, SOPHIA ZERO et G-SOPHIA. Son voyage intergalactique pour sauver sa partenaire Eve, corrompue par des cellules mutantes, l'a enfin conduit sur la planète Sophia, où il a été capturé par les militaires de la planète, la Sophia Force. Après avoir profité d'une situation chaotique, il a réussi à s'échapper et à récupérer son nouveau tank, G-SOPHIA SV. Il se retrouve maintenant désespérément sur la planète Sophia à la recherche d'Eve, qui a disparu.

Partenaire qui a disparu dans l'espace superdimensionnel - Eve



"Ne t'inquiète pas... j'ai trouvé la réponse dont j'avais besoin".



Eve est une jeune femme qui a croisé le chemin de Jason sur Terre. Elle est le droïde de soutien du char de combat SOPHIA III, et elle et Jason ont formé un lien profond pendant leurs batailles contre les mutants sur Terre. Cependant, Eve a été corrompue par des cellules mutantes pendant leurs combats et s'est retrouvée en grand danger. Elle a surmonté sa corruption après avoir combattu les mutants dans l'espace superdimensionnel, mais après avoir été capturée à son arrivée à Sophia, on ne sait toujours pas où elle se trouve.



Mystérieuse créature au corps métallique brillant - Fred



"Ribbit ribbit !"



Fred a été créé à l'origine pour être l'animal de soutien du char de combat SOPHIA III, mais il a depuis formé un lien très profond avec Eve et Jason après leur voyage ensemble dans l'espace et leurs combats contre les mutants. Il a la capacité de créer des vortex, ce qui aide Jason et G-SOPHIA SV dans leurs recherches de bien des façons.

La nouvelle évolution du vaisseau de combat : le G-SOPHIA SV



Nom officiel : "EARTH MA-001 SV GAIA-SOPHIA SV"



Basé sur les designs de SOPHIA III et SOPHIA ZERO, G-SOPHIA SV est un nouveau char de combat interplanétaire tout-terrain (Metal Attacker) co-développé par Jason et Eve durant leur séjour sur Terre. Il est équipé du système Gaia, qui convertit les impacts sur le châssis du véhicule en énergie. Les pièces originales de G-SOPHIA qui ont été détruites au cours de leur voyage dans l'espace ont été remplacées par des pièces provenant du Metal Attacker ANDREIA avec lequel Eve a fait une rencontre fatidique dans la zone Ω. Cette version remise à neuf a reçu le nom de code "SV", qui signifie "véhicule suprême".





Focus sur les personnages

Le RPG "LiEat", qui consiste à manger littéralement des mensonges, sera disponible sur Nintendo Switch le 27 mai 2021.





Les deux sociétés ont annoncé que le RPG LiEat arrivera sur l'eShop de la Switch le 27 mai 2021, au prix de 9,99 $, composé de trois petites histoires. Les options de langue sont l'anglais, japonais, chinois traditionnel et portugais brésilien - et la version Switch proposera cinq nouvelles illustrations.



LiEat est le fruit du travail du développeur indépendant japonais Miwashiba, qui s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires sur Steam et a reçu des critiques extrêmement positives de la part des joueurs du monde entier. Développé avec l'éditeur Wolf RPD, LiEat a été optimisé pour la Nintendo Switch. Il comporte également cinq illustrations inédites créées par le développeur Miwashiba. Le concept est assez simple. Efina est une jeune fille très spéciale, curieuse, optimiste, qui a le pouvoir de transformer les mensonges en êtres physiques, pour en faire sa nourriture.

On doit cet étrange titre d'aventure à l'éditeur Playism et au développeur Miwashiba !





Combattez et dénoncez les "mensonges" que vous rencontrez et qui apparaissent sous forme de symboles ennemis dans le jeu. En cas de victoire, Efina pourra manger les mensonges, littéralement.

LiEat est un jeu de rôle qui suit Leo, un informateur, et Efina, un dragon mangeur de mensonges, dans leur aventure à travers un monde étrange, achetant et vendant des secrets tout en essayant de découvrir la vérité sur eux-mêmes. Au cours de votre voyage, vous rencontrerez des incidents déconcertants ainsi qu'une foule de personnages inhabituels, et vous apprendrez progressivement l'histoire de Leo et d'Efina.

Quelques informations sur les trois chapitres du jeu :

LiEat : The Lie-Eating Dragon & the Vermilion Vampire - Le chapitre 1 présente Efina et son gardien, le multinominal Léo, qui découvrent par hasard une petite ville avec un grand secret. Alors qu'Efina commence à percevoir et à comprendre le monde qui l'entoure sous un jour nouveau et différent, le duo découvre que les légendes des êtres qui hantent la nuit sont plus que de simples contes racontés pour effrayer les enfants la nuit...





LiEat II : The Lie-Eating Dragon & the Azure Dreameater - Chapitre 2 : Efina et Hal (anciennement Leo) enquêtent sur des rumeurs concernant quelque chose de magique et peut-être dangereux dans un casino. Se faisant passer pour un garde nouvellement affecté, Hal s'arrange pour que Efina et lui-même soient logés et nourris. Cependant, ils réalisent rapidement qu'un toit au-dessus de la tête et un lit pour dormir ne constituent pas un refuge sûr.



LiEat III : Le dragon mangeur de mensonges et le voleur d'or - Le dernier chapitre amène Efina et le nouveau rebaptisé Sid (Leo / Hal) dans un somptueux manoir pour déjouer les plans d'un maître voleur. Cependant, à la suite du grand vol, Sid découvre que le vol lui-même n'était que la partie visible de l'iceberg, et Elfina voit son passé - ainsi que ses mensonges - les rattraper tous les deux.

Les fans de Kirby vont avoir droit à une nouvelle collection de délicieuses friandises, plus tard dans l'année ! C'est ainsi que Bandai Spirits a annoncé un nouvel Ichiban Kuji appelé "Kirby's Burger" - qui sera lancé fin septembre 2021 chez Lawson et dans d'autres établissements au Japon.







Découvrez ci-dessous une traduction approximative de la liste des prix :

Prix A - Coussin sauteur Kirby

Prix B - Peluche "ventre plein".

Prix C - La cafetière de Kirby

Prix D - Sac Kirby Marche

Prix E - Figurine Otasuke BURGER

Prix F - Vaisselle style Diner

Prix G - Papeterie Vintage

Prix H - Serviette de bain Harapeko Design

Dernier prix - Coussin sauteur Waddle Dee

Avouez que pour un Petit Dej PN, on pouvait difficilement faire l'impasse sur ce type d'information. On vous souhaite une très bonne journée. Bon jeudi !





On termine ce petit déjeuner PN par une information en provenance de NintendoSoup : Le "Kirby's Burger" Ichiban Kuji annoncé au Japon